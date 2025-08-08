Tras renuncia de Quiróz a su bancaJuro Nueva Concejal y hubo cambiosen el Gabinete del Ejecutivo Comunal



EL COLORADO. En la última Sesión Ordinaria del jueves próximo pasado, los concejales abordaron como temas del orden del día, en lo que fuera la Sesión Ordinaria N°14. En la misma se abordaron cuestiones referidas al tratamiento de expedientes de Tierras Fiscales y el tratamiento de la renuncia a su banca, presentada por la concejal Amelia Quiróz.

El pedido fue considerado y aprobado por unanimidad por lo que asumió en reemplazo, la que fuera candidata concejal, como primer suplente en la última elección, que en este caso fue Liliana Bobadilla. El presidente del HCD, concejal Fernando Brignole, durante el acto de juramento y asunción, deseó “lo mejor para ella, al sumarse a este equipo del PJ en la Agrupación Acompañando a Mario, para seguir en esta gestión del Modelo Coloradense, con la idea de un trabajo mancomunado entre el Legislativo y Ejecutivo Comunal, para beneficio de La Perla del Sur”.

Juramentos

Los cambios estratégicos en ambos poderes comunales, forman parte de una idea de seguir mejorando los servicios, que coinciden también en reacomodar cuestiones en relación a la salud de uno de los funcionarios.

Al término de la sesión, en las mismas instalaciones del Legislativo, el Intendente Mario Brignole presidió una ceremonia para nombrar y poner en sus nuevos cargos a los funcionarios que tienen nuevos destinos.

La ahora ex concejal, Amelia Quiróz, fue nombrada al frente de la Secretaría General, un cargo que no es extraño a la misma, ya que en ese lugar trabajó muchos años. Justamente su compromiso en esa área, prestando servicios y respondiendo las demandas del vecino, hizo que ganara en confianza y popularidad.

Por otra parte, Horacio Caliva, hasta esta semana Secretario General, pasa a ocupar la Secretaría de Gobierno, en reemplaza de Roberto “Kily” Acuña. De todas maneras, para despejar rumores, Brignole dijo al término de la ceremonia de puesta en funciones en sus nuevos cargos, diciendo que “cada funcionario que me acompaña, sabe que somos un equipo que se puede modificar en cualquier momento”.

Por otra parte, dijo que “me encuentro feliz y quiero decirles a nuestros activistas, que a nuestras listas de candidatos, puede ingresar el militante de base, como en el caso de la concejal que asume; una militante de base que trabaja desde hace mucho tiempo y que acompaña, siendo militante de base en los barrios, luchadora incansable que ahora viene a reemplazar a Amelia Quiróz, la que vuelve a la función de Secretaria General, mientras que Horacio Caliva también vuelve a un cargo en el que también estuvo mucho tiempo”.