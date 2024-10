Tras seguidilla de accidentes incrementan regulación y control del transito en El Colorado

Los accidentes de tránsito que se sucedieron recientemente, uno de los cuales se cobró la vida de un joven de esta ciudad, llevaron a que se tomen distintas medidas. Por parte del Municipio la primera acción fue establecer sentido único de circulación en dos arterias, en la zona donde ocurriera el siniestro.

Luego, teniendo en cuenta que, en determinados tramos de esas arterias, la Dirección de Obras del Municipio con la Secretaría General Municipal, comenzaron un programa de mejoramiento de la infraestructura vial, en los tramos de tierra. En este sentido, se llevaron adelante los primeros 400 mts lineales de ripio, que seguirán extendiéndose para que la gente no ingrese en sentido contrario en arterias pavimentadas, so pretexto que en días de lluvias no pueden circular en calles de tierra.

Una tercera medida por parte del Departamento Ejecutivo Municipal en forma conjunta con el Legislativo Comunal, encararon otro emprendimiento conjunto. Los concejales hicieron un aporte de fondos de excelentes que fueron transferidos con el destino específico de incorporar señalizadores y reductores de velocidad, los que los viene instalando el personal municipal. A eso le sumaron inicialmente el trabajo del Cuerpo de Tránsito, con la presencia de personal para concientizar y generar el acostumbramiento de los usuarios de la via pública a los cambios de sentido de circulación

Controles del transito



Ahora la Municipalidad de El Colorado, a través de la Dirección de Tránsito, en forma conjunta con personal policial dependiente de la Comisaría de esta ciudad, encararon el fin de semana un operativo conjunto de control del vehicular. El trabajo se encaró a los fines de ordenar el tránsito en la ciudad, por la seguridad de los mismos usuarios de la vía pública.

El Jefe de Comisaría local, Crío. Ariel Mola, dio detalles del operativo de control vial y concientización que se viene llevando delante de manera conjunta con la Municipalidad de esta ciudad. En la oportunidad se trabajó en el control de documentaciones. Sistemas de seguridad, en el caso del automovilista, el uso correcto del cinturón de seguridad y en el caso de los motociclistas: el uso del casco protector, correctamente colocado. “Esto lleva a que el ciudadano tome real conciencia, lo mismo que la portación de las documentaciones necesarias, a quienes se le dio las recomendaciones necesarias a la hora de conducir”.

El funcionario policial dijo siempre en los operativos de control vial, está la idea de la concientización, con la idea de evitar futuros accidentes”.

Por su parte, el Director de Tránsito de la Municipalidad, Dr. Alfredo Molina, dijo que “la idea es generar cultura y concientización, con el fin de evitar los accidentes viales”. El funcionario dijo que “en su momento habíamos anunciado de estos operativos, donde se harían controles más estrictos.