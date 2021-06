Tras ser dada de alta, Susana Giménez seguirá su tratamiento de recuperación en su casa

Compartir

Luego de pasar quince días internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por una complicación en su cuadro de coronavirus, la diva pudo regresar a su hogar en la mañana del viernes.

Susana Giménez pasó quince días internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este -ocho de ellos en la unidad de cuidados intermedios- a raíz de una complicación derivada de su cuadro de coronavirus. La diva había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado: la primera se la aplicó el lunes 24 de mayo y, la segunda, el pasado viernes 4 de junio. Sin embargo, ese mismo fin de semana comenzó a experimentar síntomas compatibles con el COVID-19, por lo que decidió hisoparse y el resultado fue positivo.

Al principio, la conductora de 77 años tuvo síntomas leves, aunque molestos. “Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, le dijo en un audio a Luis Novaresio el miércoles siguiente a haber confirmado que se había contagiado la enfermedad. Ese jueves, en tanto, su situación se complicó y la tos no la dejaba descansar, por lo que fue hospitalizada con un cuadro de neumonía. Y, recién en la mañana de este viernes, pudo regresar a su domicilio para continuar su tratamiento de manera ambulatoria.

“Susana está de regreso en su casa. Allí va a seguir su recuperación con descanso, medicación y fisioterapia para ir volviendo poco a poco a hacer su vida normal”, le comunicó Dolores Mayol este sábado a Teleshow. La asistente privada de la diva y su persona de confianza fue la encargada de recibir los partes que los médicos brindaron cada día durante el tiempo que duró la internación. Y fue quien se ocupó de comunicarle a los medios cuál era el estado de salud de la conductora.

En ese sentido y sabiendo que el interés del público por saber cómo se encuentra Susana no decae, trasmitió un mensaje por parte de la diva. “Les agradece a todos el respeto y la preocupación. La idea es que esté lo más tranquila posible. Por el momento no podrá hacer declaraciones ni notas. Gracias por su comprensión”, señaló.Cabe recordar que, apenas regresó a La Mary, su mansión de José Ignacio, Susana compartió con sus seguidores un tierno video en el que se ve a su perra Rita -la Vizsla que adoptó en plena cuarentena Argentina- amamantando a los cachorritos que había dado a luz en la noche previa al regreso al hogar de la diva. “Amigos queridos: estoy de vuelta en casa, feliz y agradecida por tanto amor”, comenzó diciendo en el posteo.

Y luego continuó: “Gracias a todo el equipo del Sanatorio Cantegril. A todos los doctores amigos que se pusieron a disposición y siguieron de cerca mi recuperación, como el Dr. Juan A. Mazzei, el Dr. Gustavo Lopardo, el Dr. Miguel Pavlovsky y el Dr. Facundo Manes. A mi familia y amigos, que se ocuparon de todo, y a la gente que con su cariño me dio fuerza y energía. Cuídense, vacúnense, usen barbijo. Gracias, gracias, gracias”.

Finalmente, Susana reveló la sorpresa con la que se encontró al volver a su hogar. “Al llegar a casa me recibió Rita, que anoche tuvo 5 cachorros sanos y divinos…Una enorme felicidad”, escribió la diva, quien antes de su internación había dado detalles desopilantes de cómo había quedado preñada su perrita. “¿Se acuerdan que un día les conté que tenía un novio que se llama Beto y que se iban a casar? Bueno, ¡se casaron! ¡y ella está embarazada!”, había contado entonces en un video.

