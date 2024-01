Tras su controvertida salida de Racing, Vecchio fue presentado en su nuevo club

Tras su conflictiva salida de Racing, Emiliano Vecchio finalmente encontró un nuevo club para continuar con su carrera y fue presentado oficialmente en Unión Española de Chile, institución por la cual transitó en 2012.

El equipo trasandino le dio la bienvenida al mediocampista ofensivo de 35 años en sus redes sociales este sábado con dos videos cortos. “Te esperamos hoy en la Catedral, Emiliano querido”, desearon desde la cuenta de X (ex Twitter) de los Hispanos, junto a las primeras palabras del rosarino para la afición.

En el tuit anterior, el club chileno dio la noticia con un clip que mostraba recortes periodísticos con la información de la posible llegada de Vecchio. “Qué lindo volver a verlos en la Catedral”, expresó el jugador de último paso por la Academia de Avellaneda.

Vecchio, quien disputó 20 partidos oficiales con Racing, donde convirtió 5 goles y repartió 7 asistencias, arriba a Unión Española luego de rescindir su vínculo con el club argentino, con el pase en su poder. Si bien se habló de la chance de regresar a Rosario Central o incluso arribar a Platense, que dirige Sebastián Grazzini, el volante eligió retornar a Chile, donde también defendió los colores del Colo Colo (16 goles en 92 encuentros).

En una entrevista reciente en radio La Red (AM 910), el enganche surgido del Canalla rompió el silencio y contó algunos pormenores de su salida de Racing. “Es muy difícil llevarse bien con todo el mundo, a veces podés tener una discusión por algo. Todos los seres humanos tenemos un ego muy grande y, los futbolistas, multiplicado por 10. Tuvimos nuestras charlas, porque uno se equivoca, pero siempre con respeto, humildad, ganas de crecer y de que a Racing le vaya bien”, manifestó cuando se le consultó por diferencias con el técnico Fernando Gago y otros integrantes del plantel.

Al mismo tiempo, se refirió a su relación con Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Gabriel Hauche: “Les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación, que fue larga. No teníamos ningún inconveniente, muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan. Teníamos discusiones, como todo el mundo. Hay veces que algunas cosas no te gustan o no le gustan al otro, pero cuando entrábamos a la cancha lo dábamos todo”.

Por otra parte, Vecchio fue consultado por la demora para volver a las canchas -tras una lesión ligamentaria en su rodilla-, respuesta que quedó sujeta directamente a Gago: “Fue una decisión del entrenador. En su momento me enojé como podía pasarle a cualquiera, porque los jugadores somos egoístas y queremos jugar. Tal vez no estaba al 100% para jugar y Fer no creía que estaba para competir. Mirándolo desde lejos, quizás no lo estaba”. Sobre el flamante DT de Chivas de Guadalajara, elogió: “Tiene conceptos futbolísticos que no se los vi a nadie. Va a dirigir donde quiera y siempre le voy a desear lo mejor”.

“A veces uno siente que lo mejor es irse y probar en otro club. En un punto sentí que en Racing había dado todo lo que tenía quedar y hubiera sido injusto si me quedaba. Fue una decisión totalmente personal, yo lo sentí así. Lo hablé con Víctor (Blanco) y me entendió, como siempre. Mucho no le gustó al principio y es normal, pero siempre me ayudó y ahora me dio la posibilidad de salir. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club”, cerró sobre su salida de la Academia.

De esta manera, Vecchio regresará al fútbol chileno para cumplir su segunda etapa en Unión Española. Será el undécimo equipo distinto que integrará el rosarino durante su dilatada y variada trayectoria. Anteriormente pasó por Rosario Central, Racing, Barueri, Bolívar, Qatar SC, Al-Ittihad, Fuenlabrada, Shabab Al-Ahli, Santos y Colo Colo.