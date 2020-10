Tras su paso por el metro, Agustín Cáffaro vuelve a San Lorenzo

Compartir

El pivote santafesino logró el objetivo central con Urupán y ahora está de regreso a la Argentina para jugar la semi de la BCLA ante Quimsa el martes.

Le salió todo bastante redondo a Agustín Cáffaro. Fue uno de los primeros argentinos en aceptar la oferta para ir a jugar a Uruguay el Metro, cuando en la Argentina era todo incertidumbre y muchos creían que no habría Liga ni otros compromisos hasta el 2021. Fichó en Urupán, con la idea de lograr el ascenso.

Agustín logró de entrada lo que quería: jugar. Y ser protagonista. En Urupán, si bien el torneo Metro no es de alto nivel, consiguió ambas cosas, pero la situación se complicó un poco cuando FIBA decidió que la tercera semifinal y la final de la BCLA 2019/20 se jugaran en octubre. Y cuando la AdC resolvió volver a competir en formato burbuja en noviembre.

En realidad, de los fichados por San Lorenzo que se fueron al exterior, Cáffaro fue el más beneficiado, porque los de México (Aguirre, Romano, Hernández y Piñero), no podrán estar ni en la definición de la BCLA ni en el arranque de las burbujas de la Liga si se concretan para comienzos de noviembre.

Cáffaro, en cambio, anoche consiguió el ascenso a la Liga Uruguaya tras vencer con Urupán a Cordón en el tercer juego de las semis, por lo que al lograr el objetivo, fue liberado por los dirigentes del club para que pueda volver y estar con su equipo.

Agustín viajó para la Argentina este sábado a la mañana, y llegará por la tarde. Luego de cumplir los protocolos correspondientes, se sumará al plantel azulgrana para estar el martes en la cancha de Obras a las 5 de la tarde, en el choque ante Quimsa.