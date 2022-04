Tras meses de reclamos, el Gobierno se reunió con la Federación Agraria

Compartir

Linkedin Print

Luego de 3 meses de pedidos y tractorazos, la Federación Agraria se reunió con funcionarios del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia para trasladar la realidad productiva de los departamentos de Pilcomayo y Pilagá luego de la emergencia generada tras los efectos de las sequías, altas temperaturas y los incendios.

“La verdad que era uno de los tantos temas anhelados desde nuestro sector», expresó Pánfilo Ayala, director de Federación Agraria Argentina (FAA), filial Laguna Naineck, al Grupo de Medios TVO.

La reunión que se concretó días atrás se dio luego de 3 años, según manifestó Ayala. «No lo podíamos hacer desde hace prácticamente más de 3 años, increíblemente no se daba esta posibilidad. La situación de emergencia, si bien es cierto que se dio en otros años y fueron situaciones muy críticas, nos llevó a nosotros a hacer el reclamo, luego se declaró la Emergencia, se homologó a nivel nacional, se dieron varias propuestas y fuimos sorprendidos por el llamado de un funcionario del Ministerio de la Producción para una reunión en el edificio del FONFIPRO. Participamos en este encuentro encabezado por el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, y varias organizaciones del sector productivo para charlar de esto que nos está pasando y a lo que fue nuestra petición” agregó.

Desde la Federación Agraria, por la situación crítica en el sector productivo, habían solicitado el pasado 31 de enero una ayuda económica no reembolsable al propio gobernador, Gildo Insfrán. «Dimos varias opciones, que no sólo sea del fondo de emergencia, sino otra partida que pueda venir del Estado Nacional o Provincial y ayer tuvimos la oportunidad, valoramos muchísimo tener un espacio de diálogo y discusión. Presentamos detalladamente nuestro pedido, las consecuencias productivas que causaron estos fenómenos naturales y principalmente los efectos gravísimos en la parte social que es lo que más nos preocupa, el pedido es concreto y lo ratificamos ayer frente al Ministro quien nos escuchó junto a los funcionarios que estaban del Ministerio y del INTA y nos dijo que le diéramos unos días para que analice cada presentación», explicó el director.

Cada petitorio tiene un pedido específico y desde el organismo van a trabajar en una Asamblea de forma amplia y detallada cuando las condiciones climáticas lo permitan.

“La inquietud de nuestra fue muy concreta en ese sentido, las explicaciones fueron bastante amplias y también detalladas, nos hablaron de la posibilidad de recibir ayuda desde Nación; si bien la reunión fue muy institucional, esperamos que en algún momento se pueda dar una reunión específica con los productores de esta parte o por lo menos con la Filial teniendo en cuenta que estamos hablando de la provincia donde hay mayor concentración de productores y esto necesitaría un abordaje específico”, aclaró.

La reunión fue valorada de manera positiva por la Federación Agraria, indicando que «debería ser común que el ministerio reciba a las entidades».

«Esto no se daba hace mucho tiempo, pero este último tiempo nos llevó a procesos muy fuertes y también no hay que dejar de hacer mención, no sólo a la intervención del Defensor del Pueblo, que no pudo concretar una reunión, sino también el pedido específico que hicieron los bloques de diputados de la oposición al propio Ministro de un pedido de audiencia para con nosotros y también de una reunión que están necesitando, convocando y pidiendo su interpelación en la Cámara de Diputados. Esto no es un detalle menor teniendo en cuenta lo que está sucediendo, la incertidumbre, el quebranto permanente y esta situación compleja difícil y muy crítica que vive la familia campesina. Ojalá esta reunión sirva para que venga la próxima y que podamos seguir en este diálogo”, concluyó Ayala.

Compartir

Linkedin Print