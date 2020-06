Tras una breve relación, Pico Mónaco se casa con su novia modelo: “Quiero pasar el resto de mi vida con vos”

Compartir

Linkedin Print

Desde que se separó de Pampita, Juan Pico Mónaco decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas a medios de espectáculos. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en Estados Unidos junto a su actual pareja, Diana Arnopoulos. La modelo franco-griega estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami, en donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios.

Además, con sus 50 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales. Justamente ese fue el canal que eligió Diana para anunciar su casamiento con el ex tenista, que le realizó la propuesta con un lujoso anillo de compromiso.

“Sí, quiero pasar el resto de mi vida con vos”, escribió la modelo junto a una foto en la que lució la alianza. Por su parte, si bien no menciona a Pico Mónaco en el posteo, lo etiqueta en la foto, justo en donde ella señala al anillo de compromiso con el que el ex tenista la sorprendió.

En mayo de 2019 comenzaron los rumores de la relación que estaban comenzando Pico Mónaco y Diana Arnopoulos. En aquel entonces, las versiones indicaban que habían compartido un viaje en Chicago. En junio, se mostraron juntos en Francia, destino que eligieron para ver la definición del torneo Roland Garros y también celebrar el cumpleaños número 29 de la modelo.

Festejaron en el exclusivo restaurante Monsieur Bleu, de París, y aquella noche el ex tenista conoció a la familia y a los amigos de su novia. Al mes siguiente, la pareja viajó a la Argentina, más precisamente a Tandil -ciudad natal de Mónaco- y la modelo conoció a la familia y amigos de él. También compartieron viajes por España, Grecia, Mar del Plata y Buenos Aires.

En diciembre de 2019, regresaron a la Argentina para pasar Navidad, y días más tarde volaron a Punta del Este, Uruguay, para celebrar la llegada del 2020.

Pico Mónaco está instalado desde marzo en Mami, en donde pasa la cuarentena por la pandemia del coronavirus. La pareja aprovechó los días de aislamiento para reforzar su relación y la convivencia. Y por estos días, el ex tenista le propuso casamiento a la modelo que eligió anunciarlo en sus redes sociales.

Por otro lado, aún no trascendió la fecha de la boda y tampoco el país en el que la celebrarán ya que ninguno de los dos brindó ninguna entrevista al respecto.