Tras una larga disputa con Wanda Nara, Maxi López se reencontró con sus hijos

La relación entre el futbolista del FC Crotone Maxi López y la que fuera su mujer hasta el año 2013, Wanda Nara, actual esposa del delantero del Paris Saint Germain Mauro Icardi, estuvo plagada de escándalos y, en especial, por la disputa de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

En los últimos meses los conflictos continúan, pero no impidieron que en las últimas horas, López viajara hasta París, la ciudad donde residen los nenes para verlos después de mucho tiempo. Y la prueba fue cuando este domingo, Maxi compartió desde su cuenta de Instagram su felicidad por el reencuentro. “Soñando con este día después de 8 meses”, escribió, junto a un video en el que aparece caminando con sus hijos por las calles de la capital francesa.

El año pasado en su visita a PH, Podemos hablar (Telefe), Maxi dijo que, si bien hay una cronograma de visitas firmado por un juez, no se respeta. En los seis años que lleva separado de Wanda nunca logró llegar a un acuerdo para estar con sus pequeños, a quienes solo vio dos veces en 2019. Siempre según su testimonio, cuando jugaba en Italia -a pesar de que estaba lejos de Milán, donde vive la modelo con Icardi- fue varias veces manejando hasta su casa, pero en algunas ocasiones no le abrieron la puerta.

“Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco”, había manifestado en aquella entrevista.

Este año, Wanda Nara no solo le ganó el juicio por alimentos a su ex marido, sino que consiguió que lo embargaran, para así compensar los días de atraso en el pago. “Siempre (Wanda) viene ganando, solo que ahora se confirmó que conjuntamente con la cuota alimentaria corresponde una multa diaria por día de incumplimiento en el pago”, explicó Ana Rosenfeld, abogada de la mediática a Teleshow, en mayo de este año y contó que dicha multa es de cien euros por día.

Uno de los últimos cruces que la ex pareja tuvo a través de las redes sociales fue a principios de abril, luego de que ella, que estaba en París con Mauro Icardi y sus cinco hijos, decidiera volver a su casa en Italia.

En ese momento él la acusó de descuidar a los menores de edad. “¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió en sus redes sociales.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, le consultó a su ex esposa, sin mencionarla.

Pero otras de las polémicas más recientes fue en el mes de junio. En ese momento, Mauro Icardi escribió en su cuenta de Instagram: “Feliz día del Padre. Gracias a mi familia por este hermoso regalo”. Esa publicación generó una fuerte reacción en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en la misma, con el regalo de fondo, aparece abrazado a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que su pareja Wanda Nara tuvo con Maxi López. Posteriormente, el delantero del PSG posteó dos fotos más; una solo con la mesa y otra con Francesca e Isabella, las hijas de Mauro y la empresaria y modelo. Pero el revuelo ya se había disparado.

“Jaja, todo bien con vos, Mau, pero tenés hijos propios, esos nenes tienen padre. ¿Es necesaria esa provocación? ¿Por qué tanta pica?”, fue uno de los mensajes. “Hola Mauro, ¿cómo va todo con tu amigo Maxi López?”, fue otro, firmado en italiano. “Dejá de mojarle la oreja a Maxi López. Sos quilombero vos también, eh”, escribió un tercer seguidor.

“El verdadero padre de esos niños, felíz día”, recibió el respaldo de otro que lo valoró por acompañar a los niños en el día a día. “No sos el padre genio, feliz día para Maxi”, lo atacó, en contrapartida, uno de los que participó del debate público.