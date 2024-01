Tras una semana agitada, LLA se aprestaa debatir la ley de «Bases» en el Congreso

El retiro del paquete fiscal, anunciado por el ministro Caputo, busca orientar el tratamiento del proyecto en el Congreso luego de varias jornadas que estuvieron marcadas por los cruces del Gobierno con varios gobernadores, la imposibilidad de lograr consensos con los opositores más abiertos al diálogo, y que tuvo a la movilización y el paro de CGT rechazando la iniciativo y el DNU de Milei.

La Libertad Avanza (LLA) vivió una semana agitada a raíz del paro de la CGT, las demoras en el tratamiento del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» en Diputados, los cruces del gobierno con los mandatarios provinciales y retiro del paquete fiscal de la iniciativa, anunciado el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La movilización y paro convocados por la CGT y la falta de consensos en materia fiscal con los diputados y gobernadores «dialoguistas» obligaron a LLA a suspender la sesión programada para el jueves pasado y a retirar más de un centenar de artículos de la iniciativa para lograr su aprobación en la Cámara Baja.

El miércoles 24 se movilizaron los principales gremios del país en rechazo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la ley de «Bases», mientras Caputo reforzaba su posición dura inicial contra los gobernadores que explicitaban sus desacuerdos con varios aspectos del proyecto.

«Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado», escribió el ministro en su cuenta de la red social X, mientras las columnas de la CGT se desconcentraban tras la multitudinaria movilización que se dio cita en la Plaza Congreso.

Y en esa línea, el ministro advirtió: «No es una amenaza. Es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico».

Los gobernadores de la oposición «dialoguista» pertenecientes al ex Juntos por el Cambio (JxC) se resistieron a los dichos de Caputo y «endurecieron» su postura en especial en los capítulos de retenciones y la fórmula de actualización jubilatoria.

El mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró que los argentinos se encontraban ante un Gobierno «muy débil», pero aclaró que las decisiones se basarán en ideas y no «en presiones puntuales».

El dictamen de mayoría que el gobierno logró en el plenario de comisiones de la Cámara baja sobre el proyecto, tampoco logró disminuir las tensiones con «la oposición dialoguista» sobre el contenido de varios puntos de la iniciativa como los referidos a las retenciones y jubilaciones.

En medio de esta disputas, una interna se desató el jueves pasado en el Ejecutivo tras una supuesta filtración de dichos que el presidente Javier Milei había formulado en una reunión de gabinete determinaron el alejamiento del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, cuya área será absorbida por la cartera de Economía a cargo de Luis Caputo.

«Yo voy a asumir el área de Infraestructura», dijo Caputo en conferencia de prensa en Casa Rosada, donde anunció el retiro del capítulo fiscal de la ley «Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos».

La salida de Ferraro del gabinete no fue confirmada oficialmente por el Gobierno, pero el presidente Javier Milei le dio este sábado un «like» a una cuenta de la red social X en la que se aludía al tema.

«Milei se sacó de encima un topo, premió al ministro que más labura y cerró un ministerio. Todo en la misma jugada. Infraestructura pasa a Secretaría y queda bajo Toto Caputo que suma poder en el gobierno», publicó la cuenta @maquialifraco a la que Milei apoyó en la red social con un «like».

La canciller Diana Mondino, por su parte, había expresado que algún cambio de Gabinete obedecía a una «reducción de costos» y que Caputo tendrá «más actividad y más responsabilidad» en sus funciones.

Al retirarse de un acto en el Museo del Holocausto en conmemoración a las víctimas del nazismo, Mondino negó en rueda de prensa que exista una crisis en el Gabinete y argumentó que el Gobierno necesita «coordinación» para que «la famosa frase ‘no hay plata’ quede bien clara en todos los casos».

«Seguimos trabajando juntos como siempre», remarcó la jefa de la diplomacia argentina sobre la actualidad del gabinete gubernamental.

Luego de la salida de Ferraro, la mano derecha del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estuvo en el Congreso y luego en la Casa Rosada con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en búsqueda de consensos.

Como una forma de buscar consenso y bajarle el tono a la disputa con los mandatarios provinciales y la oposición «dialoguista» en torno a la ley de «Bases», Caputo anunció anoche en una conferencia de prensa que retiraba varios puntos de la ley de «Bases» como el blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria.

«Entendemos que, en la parte fiscal de la ley había desacuerdos, como en la suba de impuestos, algo que para nosotros tampoco era lo deseado. Preferimos sentarnos a discutir con los gobernadores y legisladores, y mientras tanto aprobemos la ley daremos señales como para que la inversión sea segura en la Argentina», afirmó este sábado el ministro del Interior, Guillermo Francos, a radio Continental al respaldar la decisión del oficialismo de retirar el paquete fiscal del proyecto de la ley de «Bases».

Francos indicó que «aspiran» a que la Cámara de Diputados apruebe la ley «Bases» el día martes y luego sea aprobada rápidamente en el Senado.

«La responsabilidad urge en la política, dar la señal al mundo y a los productores argentinos me parece que es fundamental», concluyó el ministro.