Trasladaron a Astiz y a otros 18 represores a una cárcel en Campo de Mayo

Diecinueve represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, fueron trasladados durante la mañana del viernes del penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria de Campo de Mayo que había sido construida en 2007 para alojar a jerarcas de la última dictadura.

La decisión, que tuvo fuerte impacto y generó acusaciones de organismos de derechos humanos, se tomó porque la cárcel de Ezeiza donde estaban alojados comenzará a ser reformada para alojar mujeres y detenidos de “alto perfil”, principalmente ligados a la narcocriminalidad.

En una declaración pública, la organización HIJOS Capital afirmó: “Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del No al 2×1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”.

“No van a una cárcel VIP, van al mismo lugar que el kirchnerismo envió a Jorge ”El Tigre» Acosta, a Julio “El Turco” Julián, y a otros militares peligrosos», respondieron desde el Gobierno.

El tema de los traslados a represores había sido una de las polémicas políticas que se generaron el año pasado, debido a una reunión que tuvieron diputados libertarios, entre ellas Lourdes Arrieta, que fue expulsada de La Libertad Avanza, que reclamaron el arresto domiciliario.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio de fuentes ligadas al ámbito castrense y chequeadas con portavoces oficiales, el listado de trasladados por el Servicio Penitenciario Federal, que está cargo de Julián Curi y responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es el siguiente:

Carlos Suárez Mason, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro.

La decisión fue ejecutada por el Servicio Penitenciario Federal el viernes a la mañana, luego de una notificación a cada uno de los juzgados que tienen sus procesos. Además de los 19 exmilitares, también fueron trasladados otros presos, como el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción, Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti -hijo del periodista Eduardo Aliverti- y el exfiscal Juan Carlos César Castro, encarcelado por abuso sexual, entre otros.

El predio al que fueron enviados fue construido en 2007 en el predio de Campo de Mayo, donde había una cárcel que estaba bajo jurisdicción del Ejército. Se traspasaron las instalaciones al Servicio Penitenciario Federal en pleno gobierno de Cristina Kirchner, con el objetivo de destinar allí a esos delincuentes, bajo el número de unidad 34. De hecho, durante la gestión de Víctor Hortel -el funcionario que creó el Vatayón Militante, como herramienta de resocialición de presos- se hicieron ampliaciones y reformas en el salón de usos múltiples.

Allí estuvieron detenidos varios condenados hasta que por una fuga de dos exmilitares, se decidió el traslado a Ezeiza. Transcurrieron los años, pasó el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con ese penal alojando ex militares.

“A la llegada de la nueva gestión, ahí estaba el jefe de todos los marinos condenados por delitos de lesa, que era ‘El Tigre’ Acosta; el ex cura Christian Von Wernich; el médico Héctor Vergéz, entre muchos otros. Eso nunca fue una cárcel VIP, y si lo es, lo era cuando el kirchnerismo estaba a cargo del Ejecutivo”, afirmaron en el Gobierno.

En el ámbito castrense, el traslado se conoció de manera casi inmediata. En las últimas horas, se difundió una nota del vicealmirante retirado Jorge Manzor a los presidentes de promoción de las Fuerzas Armadas que indicó que “nuestros camaradas privados de libertad en el Penal de Ezeiza fueron trasladados, con todas sus pertenencias, al Penal de Campo de Mayo, donde fueron alojados en forma individual en sus habitaciones asignadas”.

Los represores de la reunión

La cuestión de los represores condenados retoma un capítulo que se abrió el año pasado, cuando una reunión entre libertarios y varios de los que finalmente fueron trasladados tomó estado público

El encuentro en el penal de Ezeiza ocurrió el 11 de julio y reunió a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.