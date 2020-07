Traslado del Frutihortícola: Olivera celebró la decisión de Jofré y dijo que “el tiempo me dio la razón”

Compartir

Fabián Olivera, concejal capitalino del FAF-Cambiemos, se refirió al traslado y reubicación del Mercado Frutihortícola al predio de la Sociedad Rural de Formosa (SRF), donde celebró la decisión del intendente Jorge Jofré y dejó en claro que el tiempo le dio la “razón”.

“El tiempo me dio la razón, desde el 2016 vengo haciendo hincapié en esta necesidad porque el Mercado no podía trabajar como lo hacía, no respetando horarios de entrada y salida de camiones, además trajo problemas graves a los vecinos de barrios aledaños. Cuando lo planteé no hicieron caso porque era una propuesta de la oposición”, aseveró.

Seguidamente señaló: “celebro lo de Jofré. Tengo que valorar que la Municipalidad en el último tiempo ha tenido en cuenta muchas de nuestras propuestas. Esto era necesario por una cuestión ambiental, estética y para mejorar el tránsito, le va a dar otro perfil a la ciudad”.

“Las cosas positivas hay que trabajarlas juntos y acompañarlas. En el último tiempo hemos coincidido en muchas cosas. Lo que pido al Intendente es que esté en las calles, alado del vecino y de los comerciantes”, dejó en claro el edil.