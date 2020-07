Traslado del Mercado: “Son contados con los dedos de una mano los que tienen algún tipo de resistencia”

Compartir

Rodrigo Portocarrero, Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO reiteró que la decisión de mudar el sector mayorista del Mercado Frutihortícola al predio de la Sociedad Rural fue “consensuado” y aseguró que antes de tomar tal medida mantuvieron reuniones con todos los involucrados, tanto vecinos de la zona como trabajadores del lugar. En ese sentido se mostró sorprendido por el desacuerdo que expresan desde un sector y aseguró que “son contados con los dedos de una mano” los que se oponen a la mudanza.

“Esta medida de parte del intendente Jofré forma parte de una decisión política planificada dentro de una de las promesas de campaña para el traslado al predio de la Sociedad Rural que realmente está dentro del ejido urbano, a los que dicen que está lejos de la ciudad quiero contarles que el predio está dentro de la ciudad, en la zona sur y en este sector del ejido hay barrios como Villa del Carmen, Santa Isabel, Menem Junior, Nueva Pompeya e incluso un sector del barrio La Nueva Formosa, estamos a 8 minutos más o menos de lo que es la parte densamente poblada de la ciudad, es un predio preparado y acorde para este movimiento que va a generarse en la zona”, destacó.

Asimismo aseguró que “siempre a la hora de tomar una decision primero tenemos una planificación que está acorde a las políticas públicas que lleva adelante la gestión municipal, una de ellas es que queremos generar una ciudad moderna, ordenada y saludable, en ese sentido para la toma de decision de todas las medidas que se llevan adelante una de ellas es empezar a trabajar y hablar con cada uno de los sectores, por eso previamente a determinarse este tipo de decisiones habíamos hablado con cada uno de los sectores, ya sea con el sector involucrado que es el mayorista porque he visto que se ha tergiversado la información y debemos aclarar que solo el sector mayorista es el que se va a mudar hacia la zona de la Rural, no así el minorista ni tampoco los paipperos. Durante todo el tiempo anterior a la toma de decisiones hemos hablado con cada uno de ellos, hemos charlado con más de 100 vecinos y todos han aceptado esto porque hace mucho tiempo viene generando un trastorno importante, los vecinos decían que no se aguantaba más, que el ruido de los camiones era importante, además hay instituciones educativas cercanas, también una iglesia, con cada uno de los puesteros también hemos dialogado, incluso hace un tiempo atrás hemos mantenido una reunión en el palacio municipal con algunos mayoristas y ellos estaban de acuerdo en que esto suceda, incluso hubo uno que habló con los medios que proponía la posibilidad de armar un galpón, un depósito dentro del predio, por eso la verdad que nos llama la atención que esté pasando esto, pero también sabemos que todo cambio que sucede genera tensión y resistencia de un sector”.

Al ser consultado sobre porqué los trabajadores mayoristas del lugar, acompañados por los mayoristas, decidieron reducir el horario de atención al público del lugar, a modo de protesta por el traslado, Portocarrero señaló que “desconozco cuál será el interés por parte de ellos, en realidad no quiero meter a todos en la misma bolsa, son contados con los dedos de la mano los que quizás tienen algún tipo de resistencia, pero nosotros hemos charlado con cada uno de ellos, hemos tenido varias reuniones dentro del Mercado, fuera de ahí, incluso en la intendencia uno de ellos que es el que más aparece en los medios nos comentaba la posibilidad de invertir en el predio, lo notamos incluso hasta convencido de esto que estaba marchando, desconozco cuál sea el interés que tendría. Nosotros vamos a seguir trabajando ya que lo hacemos para el conjunto de la sociedad, no solo para un sector”.

En cuanto a lo expresado por trabajadores de que el traslado del Mercado a un sector más lejano de la ciudad elevará el costo de las frutas y verduras, aseguró que “nosotros hace muy poco hemos hecho una actualización de los cánones que existían en el Mercado porque respecto a lo que tiene que ver con los valores actuales lo que algunos de ellos pagaban al Municipio por el uso o por el goce de los locales era muy bajo en cuanto al valor, hace un tiempo atrás solo pagaban algo así como 140 pesos por día cada puesto mayorista y hoy están pagando alrededor de 780 pesos aproximadamente, eso también da la pauta que plantear algún tipo de oposición no tiene razón de ser, si uno se da cuenta es nada lo que hoy en día están pagando por el alquiler de los lugares por eso nos extraña la resistencia, incluso los minoristas hace poquito pagaban solamente 60 pesos por día y hoy pagan con la actualización 190 pesos por día por 26 días, lo que se paga por cada uno de ellos no es nada, manifestar o decir que trasladen un aumento o un posible aumento a las mercaderías es algo que es particular de ellos, que no tiene relación con lo que está sucediendo, no va a haber ningún tipo de desabastecimiento porque hay 10 mil productores paipperos esperando para abastecer al mercado interno. Nosotros vamos a seguir con la misma línea de trabajo porque esto es para todos”.

“Hay mucha confusión que solo la está generando un grupo reducido, no pueden meter a todos en la misma bolsa, nosotros hemos hablado con todos, hemos charlado con todos que estaban de acuerdo, son una o dos personas que están generando esta confusión para el resto, pero de a poco se va solucionando y deben entender que esto que se está haciendo es el puntapié inicial de lo que queremos que sea, que funcione la transferencia de cargas, también estará ahí el Centro Cívico Municipal N°2 que va a abastecer a toda la zona sur de la ciudad, vamos a hacer actividad culturales, deportivas, va a ser un punto importante y aggiornará a todo lo que tiene que ver con el pulmón económico que se va a generar en la zona”, finalizó.