Traspaso bomba en la Fórmula 1: Ferrari ya tendría acordado al reemplazante de Sebastian Vettel

Pese a la falta de actividad por la pandemia mundial de coronavirus y mientras la Fórmula 1 intenta resolver cómo disputar el Mundial de este año, la categoría reina del automovilismo se sacudió al conocer que Sebastian Vettel se marchará de Ferrari. Pero tras conocerse la salida del piloto alemán, la Scuderia decidió no perder tiempo y todo indica que anunciará oficialmente en los próximos días a su reemplazante de cara a la temporada 2021.

Según adelantó este miércoles el portal especializado Autosport, esta semana se confirmará la incorporación de Carlos Sainz Jr. al equipo italiano a partir de la campaña que viene. Una fuente dentro de Ferrari reveló que tienen un acuerdo con el piloto español de 25 años, quien compite en la élite del automovilismo desde la temporada 2015.

Sainz Jr., quien el año pasado terminó 6º en el campeonato mundial con McLaren -era su primer temporada en ese equipo tras pasar por Renault y Toro Rosso–, fue preferido por sobre el australiano Daniel Ricciardo (Renault) para acompañar al monegasco Charles Leclerc en el equipo de Maranello.

Más allá de su gran temporada en 2019, en la que con su tercera posición en el Gran Premio de Brasil devolvió a McLaren un podio después de casi seis años, el piloto madrileño es favorito para ser nuevo piloto Ferrari porque otros candidatos como Ricciardo y italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) iban a representar un costo mayor. La intención del equipo italiano, además, es oficializarlo cuanto antes para terminar con los rumores, como por ejemplo el de que el hijo de Michael Schumacher estaba entre los candidatos.

La experiencia a su corta edad, la rapidez, el peso de su contrato y su “óptimo italiano” son algunas de las características de Carlos Sainz Jr. que convencieron a Ferrari para apostar por él a partir de 2021, según la información de Autosport.

“Yo te puedo contar poco a estas alturas, no quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%. Tiene ambición de seguir haciéndolo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Lo único que puedo hacer es animarlo a que lo haga”, dijo Carlos Sainz padre, en declaraciones difundidas por Mundo Deportivo.

Ferrari es uno de esos equipos que no puede dejar su asiento vació por mucho tiempo y es por eso que el acuerdo con Carlos Sainz Jr. es inminente. Tras la salida abrupta de Sebastian Vettel, la escudería italiana tuvo que reaccionar de inmediato y ya está ultimando los detalles del nuevo contrato del español, quien según la prensa italiana podría percibir de 7 a 9 millones de euros por este traspaso.