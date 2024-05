Traspaso de obras, fondos y cajas previsionales, las demandas de los gobernadores a Francos

La designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete abrió la puerta para que los gobernadores tengan una mayor influencia sobre las decisiones de Nación. En ese marco, las provincias renuevan reclamos con la expectativa de que el flamante ascenso del ministro le permita disponer de una caja más abultada.

Por el momento, algunos distritos dan por finalizadas las negociaciones por la ley Bases y se esperanzan con que su aprobación inaugure una nueva etapa. De fondo, la crisis en Misiones expone lo más grave del plan motosierra.

Mientras tanto, los mandatarios hacen fila para elevar sus quejas. La disolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la merma en la Coparticipación Federal y en los subsidios al transporte, la parálisis de la obra pública y el desfinanciamiento de las cajas previsionales son algunos de los ítems que golpean a todas las jurisdicciones de forma transversal.

Embarcada en la oposición más dura al Gobierno de Javier Milei, la administración de Axel Kicillof protagoniza un enfrentamiento abierto con Nación. Dentro de esa pulseada, en La Plata denuncian que el Gobierno se desentendió de muchas de sus obligaciones con las provincias. La obra pública, por ejemplo, es un pilar fundamental entre las protestas bonaerenses.

Consultadas sobre cuáles consideran prioritarias, fuentes platenses dijeron a este medio: «Todas, porque no hay margen de negociación con eso».

Otra protesta recurrente en Buenos Aires es por la Coparticipación Federal. «Aportamos casi el 40% de la Coparticipación y recibimos poco menos del 20%», aseguró el gobernador en marzo pasado, al inaugurar las sesiones ordinarias en la Legislatura. En abril, la administración provincial realizó dos presentaciones contra Nación ante la Corte Suprema. Una exige la restitución del FONID mientras que la otra reclama por el Fondo Compensador del Interior, dos temas transversales a todos los gobernadores.

Córdoba, escenario del frustrado Pacto de Mayo, no se queda atrás. Aunque el gobernador Martín Llaryora ensaya un vínculo menos beligerante con Javier Milei -incluso compartieron el acto por el 25 de Mayo-, algunas cuestiones desbordan la buena voluntad. En tierras mediterráneas también acusan el golpe por la extinción del FONID -clave en el pago de los salarios docentes- y la reducción de los subsidios al transporte.

Este ítem en particular afecta a grandes urbes como la ciudad de Córdoba. El martes próximo, su alcalde, Daniel Passerini, irá al Congreso junto a sus pares de la Red Federal de Intendentes para exigir la restitución del Fondo Compensador del Interior.

La semana pasada, la administración cordobesa emitió deuda para hacer frente a la obra pública y llenar el vacío dejado por el Estado nacional. Se trata de Títulos Clase 1 y Clase 2, por un monto total de $80.000 millones, con un vencimiento de 36 meses y ajuste de capital por el índice CER. Al recibir ofertas por $221.449 millones, la cartera de Hacienda decidió ampliar la suma inicial y llevarla a los definitivos $120.000 millones. El oficialismo local tiene especial interés en reactivar las obras del programa Argentina Hace y las autopistas de Holmberg y Córdoba – San Francisco, todas congeladas por la Casa Rosada.Además, la decisión del Gobierno de pisar las partidas destinadas a las cajas previsionales impacta de lleno en los dominios de Llaryora, una de las 13 jurisdicciones afectadas por la medida.

Dentro de la región centro, Santa Fe es otra de las provincias con reclamos en la misma sintonía. La pelea por las caja previsional encabeza la lista de pedidos. «Ese es el monto más grande que adeudan. En 2019 hubo un desacople, donde se pagaba un monto no actualizado. Ahora dejaron de pagar hasta ese monto no actualizado, por lo cual la diferencia retroactiva es un número muy importante», indicaron desde la administración de Maximiliano Pullaro.

En tierras santafesinas se replica la insistencia para que Nación transfiera obras paralizadas, con especial énfasis en las rutas. Sucede que, al integrar el corazón agropecuario del país y contar con los principales puertos sobre el río Paraná, el tráfico pesado es un actor constante en la vida de la provincia.

Siguiendo la ruta del litoral, Corrientes sostiene sus reclamos por las regalías de Yacyretá. La administración de Gustavo Valdés mantiene una demanda ante la Corte Suprema por $30 mil millones, más intereses y actualizaciones. Desde la provincia recuerdan que el tema -abordado por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias- continúa siendo prioritario. Las «obras inconclusas de Nación», por otro lado, inquietan a la gestión radical.

Los gobernadores del norte preparan sus listados de pedidos para presentar a Guillermo Francos. No se debe a que el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros los desconozca, al contrario, cada vez que se sentó con los jefes provinciales, en conjunto o por separado, tuvo que escuchar sus extensas letanías sobre los efectos en las provincias del corte abrupto de los fondos nacionales -desde diciembre de 2023- mientras les pedía que medien ante diputados y senadores nacionales para que apoyen la Ley Bases. «Desde diciembre sabe en qué lugar está parado cada gobernador, el gran problema que tuvo es que asumía compromisos de gestión que después no podía cumplir», sostuvo un funcionario provincial del entorno del mandatario de La Rioja