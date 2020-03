«Trato de leer, ver televisión y hago muchos ejercicios durante el día»

Compartir

Linkedin Print

Con el campeonato de la Super Lega suspendido y con el entrenamiento en pausa debido a la emergencia de salud relacionada con el coronavirus Covid-19, los jugadores de Top Volley Cisterna se adaptan y permanecen en casa, pero no se desaniman.

El argentino Ezequiel Palacios está pasando, como todos los demás, este complicado período en su departamento. “Tenemos que quedarnos en casa, no podemos hacer otra cosa que respetar las reglas y tratar de mantenernos lo más positivos posible confiando en el trabajo de las autoridades y los médicos – explica el cuarto lugar de la selección argentina. ¿Cómo estoy pasando por este período? Trato de leer, ver televisión y jugar videojuegos. Pero soy atleta y también tengo que seguir entrenando, para esto hago muchos ejercicios durante el día y sin los entrenadores, es mi Natalia quien me ayuda contando la cantidad de ejercicios, pero a veces también lo uso como apoyo porque no tengo pesas disponibles, así que la levanto. Obviamente, también es una forma de estar juntos y divertirse un poco mientras esperamos que todo esto pase».

El video de Ezequiel Palacios que realiza la sentadilla dividida con su esposa Natalia sobre sus hombros fue publicado en la página oficial del Club en las redes sociales, desatando a los seguidores que comentaron y apreciaron esta forma especial de entrenamiento de la banda argentina. Obviamente, también es una forma de estar juntos y divertirse un poco mientras esperamos que todo esto pase.

Incluso Andrea Pozzi, entrenador de atletismo y segundo entrenador del Top Volley sugirió algunos ejercicios para hacer en casa, este video también está en las redes sociales del Pontine Club. “¿No puedes hacer nada en casa? No es exactamente así, la sugerencia es no detenerse por completo, ya que incluso diez o quince minutos al día con ejercicios que se pueden realizar fácilmente en casa son suficientes, explica Pozzi, si realmente se detuvo por completo, puede continuar con las rutinas relacionadas con el estiramiento, movilidad articular, para adaptarse lentamente a lo que será la vida normal”. Entre la mesa y el sofá entrenas casi como en la sala de pesas.