Trece provincias esperan con entusiasmo la vacuna rusa y preparan operativos

Autoridades sanitarias de todo el país esperan con entusiasmo la llegada de la vacuna contra el coronavirus luego de que ayer el presidente Alberto Fernández informara que la Argentina puede estar en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de dosis de la “Sputnik V” desarrollada por Rusia, al tiempo que diseñan operativos para aplicar las partidas que lleguen a las provincias, según anunciaron a Télam.

El misionero José Guccione, que ocupa el cargo de subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud Pública de la Nación, afirmó que cuando llegue la vacuna rusa al país será distribuida a las 24 jurisdicciones del país y adelantó que además ya se está hablando con las provincias para colocar el recurso humano necesario para salir a vacunar.

En ese marco, comentó que se espera que “primero se autorice por vía de la Anmat las certificaciones pertinentes a la vacuna y luego se hará la compra de 25 millones de dosis que son las dos dosis porque hay una población de riesgo que se calcula en 12 millones de personas más o menos”.

En la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, unas 6 millones de personas –mayores de 60 años, mayores de 18 con factores de riesgo, personal de salud, policías y docentes– serán vacunados contra el coronavirus en una primera etapa en un operativo que empleará unos 5.400 vacunadores y contará con la producción de alcohol en gran escala.

Fuentes del Ministerio de Salud informaron a Télam que, si bien el operativo sanitario está directamente atado a la llegada de una vacuna y a la cantidad de dosis disponibles, remarcaron que “la primera etapa de la vacunación duraría 6 meses”.

En Córdoba, por su parte, el presidente del Consejo Médico de la provincia de Córdoba (CMPC), Andrés de León, manifestó a Télam sus reparos: “No vamos a estar de acuerdo con ningún procedimiento de vacunación que no cuente con las aprobaciones, primero de los organismos internacionales y en el caso de nuestro país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y de las federaciones de las distintas especialidades médicas”.

“Estamos ante una vacuna que no se ha experimentado lo suficiente. Nos preocupa que por salvar de una pandemia ocasionemos un daño mayor”, sostuvo el profesional médico.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que esta provincia requerirá entre “el 8,5 y el 10 por ciento” de las vacunas “adquiridas a nivel nacional” para el coronavirus y pidió “prudencia porque no hay fecha”.

En La Pampa, el ministro de Salud local, Mario Kohan, se mostró optimista por la decisión de la Argentina de firmar un contrato para adquirir la vacuna Sputnik V y contó que el gobernador Sergio Ziliotto, lo “instruyó” para que la provincia “sea una de las primeras o la primera provincia en vacunar”.

También la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, en diálogo con la prensa indicó que “la Nación comprará a riesgo, pero todas las vacunas que hayan cumplido con la Fase 3 de investigación cumplen con los estándares de calidad, de seguridad y de eficiencia”, remarcó.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés se refirió hoy al tema y afirmó que en la provincia ya tienen listo el plan de vacunación.

“Esperamos que pronto pueda salir la vacuna, estamos haciendo todas las gestiones y ya tenemos el plan de vacunación “, aseguró en declaraciones a la prensa.

En este sentido, manifestó que “esperamos tener las dosis de alguna de las vacunas antes de diciembre y contar con ella en Corrientes”.

En Tucumán, el jefe de la División Inmunizaciones del Sistema Provincial de Salud, Ricardo Cortez, dijo que allí “se espera que lleguen cerca de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V”. Es una vacunación muy importante por el grave problema que significa la Covid-19 en todo el mundo, por lo que los países hicieron precompras anticipadas porque están apostando a que la vacuna va a ser una solución”, afirmó.

Cortez explicó que las vacunas estarán destinadas al personal de salud, mayores a 60 años, personas entre 18 a 59 años que tienen factores de riesgo y también a los grupos esenciales que están trabajando en esta situación. Y señaló “que se aplicarán dos dosis por paciente”.

En Santiago del Estero, desde el Ministerio de Salud local informaron a esta agencia que ya se encuentran trabajando en lo que será la logística y estrategias de aplicación de las vacunas contra el coronavirus, cuando lleguen las partidas.

En el sur, la provincia de Neuquén inició hoy la vacunación antigripal en un operativo que podría repetirse para la del coronavirus con habilitación del expalacio municipal y filas con el distanciamiento necesario.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, por su parte, estimó que “en esta provincia calculamos que la población a vacunar ronda las 105.000 personas que, a razón de dos dosis por cada uno, estaremos necesitando en total 210.000”.

Claudio García, ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, dijo que la provincia comenzó a trabajar en algunos lineamientos relacionados “con la capacitación del recurso humano para la utilización de cualquiera de las vacunas que puedan ser aplicadas en nuestro país”.

Y en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella “celebró” hoy la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 y sostuvo en declaraciones oficiales que “es una gran noticia cargada de esperanza para todos los argentinos y argentinas”.

