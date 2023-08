Tres altos funcionarios del Gobierno pidieron una ley para el litio

La titular de la secretaría de Asuntos Estratégicos Mercedes Marcó del Pont, junto con el secretario de Industria, José de Mendiguren, y la vicecanciller Cecilia Todesca, aseguraron que esa actividad extractiva necesita un marco normativo que fomente su industrialización

La secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Industria, José de Mendiguren, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, todos funcionarios nacionales apenas por debajo del rango de ministros, coincidieron en un debate en la necesidad de establecer una legislación que asegure la provisión del litio para la “agregación de valor” local pues -afirmaron- el mercado no puede resolver “los desafíos que plantea la transición energética”.

Los tres funcionarios participaron de un “conversatorio” sobre “La transición energética y el desarrollo industrial” realizado en el auditorio porteño de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, en el que marcaron la necesidad de una fuerte regulación y presencia estatal para la explotación del recurso, considerado por algunos un nuevo “oro blanco” capaz de apalancar el desarrollo argentino.

“El litio es un mineral estratégico que, en muy poco tiempo, va a estar sobredemandado. Nosotros necesitamos tomar una decisión política clara para promover el agregado de valor y la creación de puestos de trabajo porque si no corremos el riesgo de consolidar un modelo extractivista”, sostuvo Marcó del Pont, quien enfatizó que el objetivo “es reducir brechas territoriales a través de la localización de inversiones productivas en las provincias litíferas”.

Cabe consignar que la Secretaría a cargo de Marcó del Pont, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, tiene a su cargo la elaboración de un proyecto de “Ley del Litio” a ser remitido por el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Según la ex titular de AFIP, “los desafíos que plantea la transición energética no los resuelve el mercado. Tenemos que generar reglas de juego que, entre otros aspectos, garanticen la disponibilidad de una cuota de litio para su industrialización en el país”.

