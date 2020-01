Tres años de prisión en suspenso al turista argentino que dañó y defecó en Machu Picchu

Compartir

Un tribunal peruano condenó a tres años y cuatro meses de prisión en suspenso al turista argentino que dañó la ciudadela inca de Machu Picchu, pero cumplirá la sentencia en libertad.

Nahuel Gómez, de 28 años, se declaró culpable en un juicio abreviado y podrá retornar al país una vez que pague una multa de 1.860 dólares por los daños causados al principal atractivo arqueológico y turístico de Perú.

Los otros cinco turistas extranjeros detenidos con Gómez el 12 de enero -una francesa, un argentino, un chileno y dos brasileños- fueron deportados el jueves pasado y tienen prohibición de entrar a Perú durante 15 años.

El accionar del grupo causó sorpresa mundial no solo por los daños del emblemático sitio, sino porque además se hallaron restos de materia fecal en el lugar.

“El Juzgado Penal Unipersonal de Machu Picchu sentenció a tres años y cuatro meses de pena suspendida de cárcel al argentino Nahuel Gómez, acusado del delito de afectación al patrimonio cultural de la Nación en su modalidad de destrucción de bienes prehispánicos”, dijo la jueza Melody Contreras en su sentencia.

Según la ley peruana, cuando la sentencia es menor a cuatro años, el condenado no va a prisión si no tiene antecedentes previos, pero si incumple las condiciones fijadas por el tribunal, es encarcelado.

Gómez, quien compareció ante la jueza con el cabello rapado y sin la barba que lucía al ser detenido, aceptó la sentencia.

El juicio abreviado se realizó el viernes en el pueblo de Machu Picchu, próximo a la ciudadela inca, pero el fallo fue anunciado recién este martes por el poder judicial.

El argentino, quien se presentó como “viajero de oficio”, será expulsado del país una vez que pague la multa y se prevé que también quedará con prohibición de volver a Perú durante 15 años.

De regreso a la Argentina, Gómez deberá cumplir ciertas reglas de conducta y concurrir mensualmente al consulado peruano ubicado en Salta durante el plazo de dos años para reportar sus actividades.

“Sí, estoy de acuerdo con la sentencia y con las reglas de conducta”, expresó Gómez en la audiencia, según un video del poder judicial.

Los seis turistas fueron detenidos en una zona restringida de la ciudadela, a la que ingresaron sin pagar entrada. Gómez admitió que él había sido quien extrajo una piedra que al caer desde un muro de seis metros provocó una “hendidura en el piso” del famoso Templo del Sol, dedicado a la mayor deidad de los incas.

“El daño causado es invaluable. Se ha roto la integridad de Machu Picchu”, se lamentó el jefe del ese parque arqueológico, José Bastante.

Machu Picchu está sobre la cima de una montaña de 2.400 m, a unos 80 km al noroeste del Cusco, la antigua capital inca, en el sureste de Perú.