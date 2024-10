Tres cráneos, armas y un cantante de cumbia preso en operativos vinculados al narco de la ametralladora

Primero fue la captura del narco peruano Henry Hans Zambrano, arrestado en agosto pasado por disparar a un vecino de la Villa 31 a pesar de haber sido deportado y de tener prohibido el reingreso al país. Luego, en los últimos días, la Policía de la Ciudad llevó a cabo una serie de operativos para determinar de dónde sacaba las armas el acusado. Encontraron mucho más que lo que fueron a buscar: hallaron cráneos humanos, según informaron fuentes policiales.

Hay cinco detenidos producto de esos procedimientos. El dato curioso de los operativos es que entre los arrestados se encuentra un músico: se trata de Ovni El Marciano, quien se presenta en las redes sociales como autor y compositor de cumbia, RKT, reggaeton, trap y rap.

Los procedimientos fueron ejecutados por la División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña, en colaboración con la División Unidad de Pacificación Barrios 31-31Bis. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, bajo la dirección de fiscal Federico Tropea, solicitó la intervención de estas divisiones para localizar armas de fuego vinculadas a Zambrano.

Con ese objetivo, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°23, conducido por el juez Norberto Luis Circo, ordenó tres allanamientos: dos se realizaron en domicilios relacionados con Zambrano y el tercero en una chatarrería clausurada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Durante la inspección en una de las viviendas, incautaron una carabina Bataan Super recortada calibre .22, réplicas metálicas de pistolas, municiones de diferentes calibres, y un cargador de 9 milímetros. Además, se encontraron siete netbooks del Plan Sarmiento del Gobierno de la Ciudad, un hacha de doble filo, una guadaña curva y 27 armas blancas, entre ellas sevillanas y navajas.

También se halló una bolsa con precursores químicos para la fabricación de pólvora y 12 bidones destinados a la producción de medicinas caseras.

Los policías habían ido a buscar a Ovni El Marciano a esa propiedad. Sin embargo, no estaba allí. Quienes sí se encontraban eran sus tíos, una pareja de nacionalidad paraguaya: ambos resultaron detenidos. Al cantante de 26 años finalmente lo localizaron y arrestaron en el Parque General Paz, en el barrio de Saavedra, donde trabajaba como jardinero.

En tanto, en el allanamiento a la otra vivienda, los uniformados encontraron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros sin documentación y una manopla, por lo cual arrestaron a un hombre y a una mujer, cuñada de Henry Hans. Quedaron acusados por tenencia ilegal de armas.

Respecto a los cráneos encontrados, la Fiscalía ordenó la intervención de la Unidad Criminalística Móvil, donde un médico legista confirmó que se trataba de huesos humanos. Estos fueron trasladados a la Morgue Judicial para su identificación.

Henry Hans Huamani Zambrano, de 32 años, cobró notoriedad hace varios años después de haber sido filmado disparando, por diversión y desde un balcón, contra la Facultad de Derecho de la UBA y Patio Bullrich.

Es el líder de una familia ex aliada del ex capo Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias “Ruti”. El clan ganó peso propio a fuerza de plata y plomo y se hizo del dominio del territorio conocido como la ex “Conteinera”, un sector de la 31bis, comprendido por las manzanas 11, 12, 13, 14 y 104. Son vinculados a homicidios, amenazas y mutilaciones.

En 2018, el juez federal Julián Ercolini y del fiscal Jorge Di Lello pidieron la captura del narco por las balaceras contra la Facultad y el shopping. Al mismo tiempo, el por entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, denunció las amenazas e intimidaciones que el peruano ejecutó contra los empleados estatales que trabajan en una de las obras de urbanización del barrio.

Zambrano fue detenido y regresó a su hogar en el barrio porteño de Retiro, tras purgar la pena de tres años de prisión que acordó en un juicio abreviado por venta de drogas y la tenencia del arma de guerra. Reapareció en octubre de 2021 en el desalojo de un predio del barrio, en el que buscaban establecerse unas 100 familias.

Sobre él pesaba una orden de retención y expulsión que data del 2017. En ese marco, el 15 de mayo de este año fue arrestado nuevamente y, por pedido de la Dirección Nacional de Migraciones y de un juzgado en lo Contencioso Administrativo federal, 11 días más tarde fue extraditado a Perú. En ese momento, fue notificado de que no podía regresar a la Argentina.

Posteriormente, desde su país grabó un video, que subió en redes sociales, en el que adelantaba que volvería a Argentina. Y lo cumplió: se cree que logró ingresar por un paso clandestino de Jujuy, desde Bolivia, y llegar al barrio de Retiro, en busca de venganza.

Finalmente, a fines de agosto pasado, volvieron a detenerlo, acusado de balear a un hombre con quien mantenía una disputa por la venta de droga al menudeo en el sector bajo su dominio.