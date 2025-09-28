Tres detenidos en Pirané tras operativos policiales: recuperaron una moto y objetos robados

En dos intervenciones realizadas esta semana, efectivos de la Comisaría Pirané detuvieron a tres hombres y recuperaron una motocicleta y distintos elementos sustraídos en la localidad.

Procedimientos

El primer procedimiento ocurrió el miércoles, cuando la Policía logró aprehender a un sujeto con antecedentes penales y recuperar una moto que había sido denunciada como robada. El vehículo fue devuelto a su propietario, quien agradeció públicamente la rápida respuesta policial.

El segundo caso se registró en la madrugada del jueves. Durante recorridas preventivas, los uniformados identificaron a dos hombres que caminaban con bultos. Al ser requisados, se constató que llevaban un medidor de luz, cables trifásicos y una pinza de cortar, sin poder justificar su procedencia. Minutos más tarde, una vecina denunció que esos elementos habían sido sustraídos del pilar de su vivienda, reconociéndolos como propios.

Los detenidos y los bienes recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se inició la causa judicial. Integrantes de la Delegación Policía Científica participaron del procedimiento para documentar lo actuado.