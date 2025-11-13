Tres detenidos y más de 1.200 dosis de droga secuestradas en un operativo en la Villa 1-11-14

Un operativo de la Policía de la Ciudad en la Villa 1-11-14 derivó en la detención de tres personas y en el secuestro de más de 1.200 dosis de estupefacientes, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Entre la droga capturada había cocaína, pasta base y marihuana prensada, todas listas para su venta en diferentes envoltorios.

Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación V realizaban patrullajes en el barrio, cuando advirtieron una maniobra sospechosa de compraventa de drogas en la vía pública, protagonizada por dos hombres. De acuerdo con los voceros consultados por este medio, los agentes dieron la voz de alto y lograron demorar en el lugar a uno de los implicados, mientras que el presunto vendedor escapó, refugiándose en una vivienda de la misma manzana.

La persecución terminó dentro de ese domicilio, donde los policías encontraron a una mujer y observaron una mochila abierta sobre una mesa con el resto de los estupefacientes fraccionados.

Tras revisar la casa, los efectivos secuestraron 630 dosis de cocaína, 90 dosis de pasta base y 510 envoltorios de marihuana prensada, además de dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y elementos usualmente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de la droga, de acuerdo con el reporte oficial.

La investigación permitió identificar a los detenidos, quienes quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Oeste. Según explicaron fuentes del caso, los dos principales acusados son un hombre de nacionalidad peruana de 37 años, con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, y una mujer paraguaya de 34 años. Ambos quedaron arrestados y las autoridades dispusieron el secuestro de todos los elementos hallados durante el procedimiento.

En el mismo operativo, fue notificado por infracción a los artículos 29 y 30 de la Ley 23.737 el hombre que habría intentado comprar la droga, un ciudadano paraguayo de 24 años, también con antecedentes similares.

La acción en la Villa 1-11-14 se suma a una serie de procedimientos recientes en la lucha contra el narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos fue a mediados del mes pasado, cuando la fuerza porteña desmanteló al llamado Clan Mareco, una organización criminal que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo.

Ese procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en cuatro viviendas del barrio, donde se detuvo a cinco sospechosos, entre ellos tres familiares directos del jefe de la organización, quien ya se encontraba detenido desde hacía algunos meses.

La investigación, a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, reveló que el Clan Mareco operaba en distintos sectores de la villa, instalando puntos de venta sobre la calle Barros Paso y utilizando un esquema de “satélites” y repartidores que favorecía el tráfico de estupefacientes. Según se informó en aquella ocasión, el grupo utilizaba la violencia y la intimidación para consolidar su control territorial.

Durante los allanamientos, los efectivos confiscaron 1.860 gramos de cocaína y pasta base, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de 60 municiones de diferentes calibres, balanzas de precisión y teléfonos celulares, así como dinero en efectivo por un monto de 140.000 pesos y 1.500 dólares. Las autoridades estimaron que las drogas secuestradas equivalían a unas 4.000 dosis, con un valor asignado de 24 millones de pesos.

La investigación judicial dispuso no solo el secuestro de narcóticos y armas, sino también la aprehensión de cuatro mujeres, una de ellas embarazada, y un hombre que, según la causa, continuaban las actividades criminales del clan tras la detención de sus máximos responsables.

Voceros consultados por Infobae recordaron que, a pesar de arrestos previos durante mayo y julio, la banda persistía bajo el control de familiares hasta ser finalmente desarmada en el operativo de octubre.