Tres hombres fueron demorados en Loma Senés con armas de fuego

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Senés, realizaron un procedimiento que terminó con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de armas de fuego y cartuchos en un camino vecinal de la zona.

El operativo ocurrió el último jueves, alrededor de las 5.30 de la madrugada, cuando los policías patrullaban preventivamente la localidad. En ese contexto, interceptaron a tres sujetos que trasladaban armas blancas, una escopeta calibre 28, un rifle calibre 22, varios cartuchos y linternas.

Al requerirles la documentación que acreditara la tenencia y portación de las armas de fuego, los hombres no pudieron presentarla. Por esa razón, se procedió a la incautación de los elementos y a dar intervención inmediata al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del juez Marcelo López Picabea.

Las armas secuestradas fueron trasladadas a la dependencia policial, mientras que los hombres fueron notificados de su situación procesal. Según dispuso la Justicia, continuarán en libertad mientras avance la investigación.