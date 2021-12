Tres refuerzos y siete renovaciones: Barracas Central pisó el acelerador en el inicio del mercado de pases

Compartir

Linkedin Print

En un mercado de pases todavía sin demasiado ritmo que espera algunos sacudones desde Europa y agobiado por los problemas financieros del fútbol argentino, Barracas Central es uno de los equipos más activos de la Liga Profesional con los tres refuerzos que confirmó desde que se concretó su ascenso a la máxima categoría.

El club que preside Matías Tapia, hijo del mandatario de la AFA Chiqui Tapia, informó que llegó a un acuerdo para la incorporación de tres apellidos: Facundo Mater, Jonathan Blanco y Rodrigo Saracho.

Saracho viene de jugar en el último tiempo para Quilmes y hasta fue el arquero que estuvo bajo los tres palos en la final que perdió el Cervecero contra el Guapo por el ascenso en cancha de Racing. Tiene 27 años y cuenta sobre sus espaldas con un paso por Olimpo de Bahía Blanca en primera división más allá que su debut llegó en el 2017 con la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires.

Blanco es un mediocampista de 34 años que defendió los colores de All Boys en esta temporada, pero cuenta con un extenso recorrido en primera y el ascenso con los colores de Tigre, Aldosivi, Olimpo y Agropecuario.

El tercer apellido es el del volante ofensivo Mater, quien con 23 años se inició en Nueva Chicago y viene de jugar para Almirante Brown aunque registra un breve paso por la Liga Profesional con Argentinos Juniors entre 2020 y 2021.

Pero no es todo el movimiento que realizó hasta ahora el combinado que se convirtió en el 28° equipo de la Liga Profesional y dio el salto a la máxima categoría esta temporada junto con Tigre.

Maximiliano Gagliardo, Jonathan Rivero, Daniel Martínez, Iván Tapia, Mauro Albertengo, Fernando Valenzuela y Dylan Glaby firmaron las extensiones de sus vínculos, por lo que Rodolfo De Paoli mantendrá la base que le dio éxito. Además, Maximiliano Rodríguez culminó su cesión en Deportivo Riestra y se unió a la plantilla para aportarle más variantes al entrenador.

Precisamente la otra gran noticia está vinculada al DT, quien fue confirmado en su cargo: “Ya empezamos a confirmar renovaciones de contrato, lo que me pone muy entusiasta para lo que vendrá, que es nada más ni nada menos que el club juegue por primera vez en la historia del profesionalismo en la élite del futbol argentino. Estamos tratando de mantener la base del plantel y estamos trabajando arduamente con la gente del club para poder armar un equipo a la altura de las circunstancias”, destacó el relator y entrenador en el sitio oficial de la entidad.

Compartir

Linkedin Print