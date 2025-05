Triangulación de créditos, apps trampa y phishing: crecen las estafas virtuales en el país

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa emitió una advertencia pública ante el aumento sostenido de denuncias y consultas por estafas virtuales, destacando la creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para engañar a la ciudadanía.

Uno de los mecanismos más recientes detectados es la triangulación de créditos fraudulentos. En esta modalidad, los estafadores inducen a las víctimas a solicitar un préstamo online y transferir el monto a una cuenta o billetera virtual a su nombre. Luego, exigen que ese dinero sea reenviado a cuentas de terceros desconocidos. Este circuito busca eludir los controles bancarios y hacer más difícil el rastreo de los fondos, reduciendo la trazabilidad del delito.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, también alertó sobre el uso creciente de aplicaciones de acceso remoto, como TeamViewer o AnyDesk. Los estafadores convencen a sus víctimas de instalarlas con excusas como brindar asistencia técnica o resolver un problema de seguridad. Una vez instaladas, obtienen el control total del dispositivo, accediendo a cuentas bancarias, correos electrónicos y datos personales.

Otra técnica en aumento es la validación biométrica engañosa. Mediante videollamadas, los delincuentes se hacen pasar por representantes bancarios y capturan la imagen de la víctima para autorizar operaciones como transferencias o préstamos de alto riesgo.

Además, la Defensoría reiteró que siguen activas otras formas de fraude digital como:

• Falsas promociones en redes sociales con descuentos inexistentes de servicios públicos.

• Simulación de transferencias erróneas en ventas online.

• Llamadas falsas de bancos alertando sobre compras no reconocidas.

• Contactos falsos encontrados en buscadores como Google que suplantan a los canales oficiales de atención al cliente.

• Correos electrónicos de phishing que buscan robar claves y datos bancarios mediante enlaces maliciosos.

Frente a este panorama, el organismo recomendó extremar los cuidados:

• No brindar datos sensibles ni claves bancarias por ningún medio no verificado.

• No instalar aplicaciones por pedido de terceros.

• Evitar buscar teléfonos de atención en buscadores y acudir directamente a fuentes oficiales.

• Desconfiar de videollamadas sospechosas o solicitudes urgentes de dinero.

• Cortar toda comunicación dudosa y denunciar.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo invitó a la población a dialogar sobre estas amenazas con su entorno, en especial con adultos mayores, y a denunciar cualquier intento de estafa. Para ello, puso a disposición los correos electrónicos institucionales denuncia@formosa.gov.ar, depuefor@fibertel.com.ar y los teléfonos (370) 4436379, 4436320 y 0800 444 1770.