Tribuna Docente se opuso al regreso a clases y llamó a un paro de 24 horas para discutir un “plan de lucha”

A través de un comunicado, desde Tribuna Docente -Partido Obrero- se mostraron en contra del regreso a clases de manera presencial Formosa porque las condiciones “no están dadas” y denunciaron que “el gobierno expone a la población a un posible contagio en masa”.

“El gobierno de Formosa anunció la vuelta a las clases presenciales. Argumenta para ello las condiciones de bajo riesgo en que se encuentra la provincia ya que no habría circulación comunitaria del virus Covid 19 como así también minimiza el impacto que podría tener, en caso de aparecer algún contagiado, ya que son parajes de baja población”, comienza el comunicado.

Sin embargo “todos los días el comando de atención encabezado por el Gobernador y en voz del Ministro González nos dicen y repiten el peligro que corremos por el contexto regional. En esto momentos, en la provincia del Chaco como en la Republica del Paraguay los contagios siguen creciendo de forma exponencial. ¿entonces en qué quedamos?”.

Se enfatizó que esta vuelta a las escuelas, por ahora en 10 zonas rurales, pero pronto en el resto de la provincia, “según las declaraciones del gobierno, parece obedecer más a una presión desde el gobierno nacional que a la situación actual en que se encuentra la pandemia. El gobierno de los Fernández está cediendo a las presiones empresariales y del propio Juntos por el Cambio para la vuelta a la normalidad. Si las clases vuelven entonces todas las actividades pueden volver”; pero estas presiones “nos ponen en peligro” ya que “las escuelas podrían convertirse en focos de contagios, donde alumnos y docentes serían los primeros afectados”.

“Todos y todas hemos aprendido las medidas preventivas para no contagiarse: el lavado de manos y la desinfección permanente de los lugares públicos. Todos y toda la docencia y la comunidad educativa sabemos que nuestras escuelas vienen siendo vaciadas de insumos y de personal de limpieza. Desde hace mucho tiempo ya que esto recae sobre los padres y docentes. El gobierno no preparó a las escuelas, no preparó a los docentes y no preparó a los padres para volver a las clases. Claro que ahora presentará un maquillaje para justificarse, pero esto es otra decisión mas tanto contradictoria como autoritaria, de las tantas que nos tienen fatigados”.

Y se prosiguió: “a este cuadro hay que sumar el doble trabajo que representaría inevitablemente para los docentes por que el gobierno, para lavarse las manos, determina que la decisión de mandar a los chicos a las escuelas sería de los propios padres, entonces habrá chicos que van y otros que no. Por lo tanto, los docentes tendrán sobre carga por la atención presencial y la continuidad de la virtual”.

Por todo lo expuesto, Tribuna Docente resaltó que “nos oponemos contundentemente a la vuelta de las clases presenciales. El gobierno que nunca puso los recursos para garantizar las condiciones de acceso a la virtualidad, ahora expone a la población a un posible contagio en masa, bajo un sistema de salud que no ha sido puesto a pruebas aún pero que todos los formoseños sabemos que ya estaba en terapia intensiva antes de la pandemia”.

Finalmente, desde la agrupación sindical llamaron a los sindicatos a rechazar esta medida que “ponen en peligro la vida de los docentes” y propusieron un paro inmediato de 24 horas para “discutir un plan de lucha por las condiciones que garanticen la continuidad del proceso educativo sin poner en peligro la salud”.