«Tribunal niega revisión médica a Bolsonaro»

Según informes médicos de un hospital en Brasilia, el ex mandatario fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel y presenta anemia, además de alteraciones renales

El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, rechazó temporalmente la solicitud presentada por el gobierno de Brasilia para que se realice una evaluación médica al ex mandatario Jair Bolsonaro antes de determinar el lugar en que cumplirá la condena de 27 años de prisión.

La petición pretendía conocer el estado de salud actual del ex jefe de Estado y analizar la compatibilidad de sus condiciones físicas con las instalaciones penitenciarias disponibles en la capital. De Moraes suspendió cualquier medida en ese sentido y archivó, de forma momentánea, el pedido.

El tribunal postergó la evaluación médica de Bolsonaro hasta que concluyan todas las instancias de apelación disponibles para la defensa. Se prevé que el Supremo inicie el análisis de estas apelaciones el viernes.

La solicitud de examen médico fue planteada por las autoridades penitenciarias de Brasilia tras múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones médicas anteriores de Bolsonaro.

El objetivo era asegurar que sus condiciones físicas sean compatibles con los estándares de las prisiones comunes, considerando la recurrencia y gravedad de sus hospitalizaciones. La administración capitalina propuso el examen en el marco de los procedimientos habituales para detenidos con cuadros clínicos de riesgo.