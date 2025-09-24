Triple femicidio en Florencio Varela: l detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Esta tarde se conocieron los primeros datos de los informes preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en la madrugada de este miércoles en una casa de Florencio Varela.

Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por otro lado, un detalle estremecedor marca un sello mafioso en los crímenes. A Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3.

Brenda del Castillo presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, que le fue producido una vez que ya había muerto.

Morena Verdi, por su parte, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Los detalles recogidos van en la misma dirección que la hipótesis vertida esta mañana en conferencia de prensa por Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, quien habló de «una venganza narco».

Según detalló el funcionario, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, el funcionario bonaerense señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.

Dos de ellos fueron encontrados en la propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde estaban los cuerpos sin vida de las víctimas. Fueron descubiertos en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales.

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona.

Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

“Nosotros sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación, no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables que más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso. Por secreto de sumario no puedo dar más información que esta”, dijo Alonso al respecto.