Triste: falleció George Foreman, el legendario boxeador tenía 76 años

Su familia expresó la partida este viernes, a través de un posteo en redes sociales. Su primera victoria fue a los 19 años y tenía una fortuna estimada en 300 millones de dólares

En un mundo donde el boxeo dejó de ser solamente un espectáculo deportivo para transformarse en un fenómeno cultural y social, pocos nombres lograron atravesar generaciones como el de George Foreman. Su muerte, anunciada este viernes por su familia a través de un comunicado en Instagram, marca el cierre de una era que combinó la potencia física con una resiliencia extraordinaria y una reinvención personal pocas veces vista en el deporte profesional. Tenía 76 años.

Nacido en 1949 en Marshall, una pequeña ciudad de Texas marcada por la pobreza y las limitaciones sociales, Foreman vivió una infancia de carencias. El primer gran hito de su carrera llegó con la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968, representando a la bandera de Estados Unidos, una celebración que se transformó en un emblema recordado de la historia olímpica. Tenía apenas 19 años y solo 25 combates como amateur.

Al año siguiente comenzó su carrera profesional, que rápidamente lo posicionó entre los principales contendientes al título mundial. En 1973, su nombre quedó definitivamente inscripto en la historia cuando derrotó a Joe Frazier por nocaut en Kingston, Jamaica, y se consagró campeón mundial de los pesos pesados. La victoria fue rotunda y sorpresiva. Foreman no era el favorito, pero demostró una superioridad física arrolladora. Desde ese momento, su estilo basado en la fuerza desmedida y la presión constante lo convirtió en un boxeador temido.

Defendió con éxito su corona frente al puertorriqueño José Román y ante Ken Norton, hasta que, en 1974, el mundo presenció uno de los combates más célebres de todos los tiempos: el llamado ‘Rumble in the Jungle’ en Kinshasa, entonces Zaire (República Democrática del Congo), contra Muhammad Ali. En juego no solo estaban diez millones de dólares (cinco por cada púgil), sino el dominio absoluto de la categoría reina del boxeo.

Foreman llegaba invicto y como campeón vigente, con una táctica basada en acorralar a sus rivales. Ali, en cambio, adoptó una estrategia radical: permitió que Foreman lo encerrara contra las cuerdas, se cubrió el rostro y absorbió los golpes mientras le lanzaba frases como “¿Eso es todo lo que sabes pegar?”. Cuando Foreman perdió el impulso, Ali conectó un derechazo fulminante y lo envió a la lona. Fue la derrota más dolorosa de su carrera y, al mismo tiempo, una de las más emblemáticas en la historia del boxeo.

Con Alí forjó una relación de amistad que creció luego de que Foreman reconociera que había perdido. Después de esa noche, se retiró temporalmente y abrazó la fe, convirtiéndose en pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo. Más tarde volvió al boxeo y en 1994, con 45 años le ganó a Michael Moorer, recuperando el título mundial de los pesos pesados. Se convirtió, así, en el campeón más veterano de la historia en esa categoría.

Más allá del ring, Foreman supo construir una imagen distinta. Se volvió un rostro habitual en la televisión y alcanzó un éxito comercial inesperado gracias a la George Foreman Grill, una parrilla eléctrica para carne que vendió millones de unidades en todo el mundo. En ese terreno, recaudó incluso más dinero que durante su carrera como boxeador. De acuerdo con The New York Times, supo aprovechar su carisma y la imagen de figura cercana al público para desarrollar una marca personal que fue más allá de su trayectoria en el boxeo.

Fue un deportista de elite con 68 victorias por KO y apenas 5 derrotas, una de ellas, en el combate contra Evander Holyfield en 1991. Luego, en el 94, cayó contra Tommy Morrison, previo a la victoria ante Moorer, en Las Vegas. Pero por sobre todo, fue una presencia ineludible en la historia del boxeo y en la memoria colectiva de quienes crecieron viendo sus combates.

La familia lo despidió con mucho pesar, a través de un conmovedor mensaje en las redes, el mismo que anunció su partida. “Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos. Predicador, devoto, esposo, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”, expresaron en el posteo.

Tenía una fortuna valuada en más de 300 millones de dólares, y una familia numerosa —de 12 hijos— a la cual buscaba garantizarle bienestar y dejarles una base sólida.