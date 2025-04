Triste: una niña de cinco años fue hallada sin vida en la Colonia Weitzel

La abuela de la niña alertó a la Policía que su nieta de 5 años no asistía al jardín hace varios días; a través de un exhaustivo trabajo de investigación hallaron el cuerpo sin vida enterrado a unos 1200 metros de la casa, en una zona de monte y en inmediaciones al Río Bermejo.

En la mañana de este martes, una mujer de 47 años se presentó en el Destacamento El Bañadero, y manifestó que hace varios días su nieta de cinco años con domicilio en la Colonia Weitzel, no concurre al jardín de infantes de la Colonia San Simón.

Con la urgencia del caso los auxiliares de la justicia se trasladaron hasta la casa de la menor, donde fueron recibidos por la progenitora, una mujer de 20 años, quien refirió que la pequeña se encontraba en la casa de un familiar ubicado en la localidad de El Colorado.

Rápidamente los uniformados concurrieron hasta el domicilio de la tía de la menor, quien expresó que la niña no se encontraba en ese lugar.

Luego regresaron a la casa de la menor y en esa ocasión, la mujer refirió que su hija hace aproximadamente cinco días cayó en aguas del Río Bermejo.

Las incongruencias en las respuestas que brindó la mujer y el estado de nerviosismo que denotó ante la presencia de los uniformados, llamó la atención de los investigadores.

El caso se puso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Sergio Cañete, como así también de la Dra. Paola Lorena Gómez, Jueza Subrogante del Juzgado Civil y Comercial, del Trabajo y de Menores N° 7 de la localidad de El Colorado, quienes dispusieron la detención de la madre y su pareja de 24 años.

Ante la relevancia del caso, se conformó una comisión policial, integrada por un importante número de efectivos de la Comisaría Villa 213, Delegación de la Unidad Regional Dos El Colorado y Destacamento El Bañadero, quienes iniciaron las tareas de búsqueda en la zona.

Alrededor de las 15:20 horas, efectivos policiales que se encontraban abocados a la búsqueda, encontraron a unos 1200 metros de la vivienda de la pareja detenida, tierra removida y una bolsa arpillera enterrada donde se encontraba el cuerpo de la niña.

El Comisario Mayor Horacio Bueno, Jefe de la Unidad Regional Dos Pirané llegó al lugar y dispuso que se resguarde la zona hasta la llegada del personal de Policía Científica y Bomberos.

El hallazgo se informó a ambos jueces, quienes dispusieron que se realicen las diligencias conforme protocolo.

El jefe de la Comisaría Villa 213 con testigos y el perito de la Delegación de Policía Científica El Colorado, documentaron la escena del hecho, luego personal del Destacamento de Bomberos extrajo el cuerpo enterrado y finalizadas las diligencias procesales, conforme lo ordenado por los magistrados intervinientes, fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de esta ciudad, donde se realizó la autopsia.

Ambos detenidos se notificaron su situación legal en una causa judicial por el delito de “Homicidio calificado”; luego fueron alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 y 2 respectivamente.

La investigación del hecho continúa, a fin de establecer con el resultado de la autopsia judicial la causa de muerte; como así otros detalles del caso para dejar debidamente esclarecido el ilícito.