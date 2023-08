Tristeza por el fallecimiento de Mariano Caprarola, co conductor de La jaula de la moda

En horas de la tarde de este jueves, se conoció la noticia que murió Mariano Caprarola. El panelista de La Jaula de la Moda estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico desde el lunes pasado. Hasta el momento lo que se supo es que se había hospitalizado para someterse a una cirugía para extirpar unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo.

La información causó una profunda conmoción en el ambiente artístico porque si bien tenía algunos problemas de salud, no se esperaba este desenlace. Según contó su amiga Sandra Borghi, al aire de Poco Correctos, por El Trece, se trataba de una cirugía programada y en teoría, no iba a presentar mayores problemas.

Sin embargo, Borghi también contó algunas declaraciones de Caprarola, acerca de las complicaciones que tenía en su salud con motivo de algunas cirugías estéticas que le había practicado el médico Aníbal Lotocki. En unas de sus últimas historias de Instagram había contado que había salido de una consulta médica y que se encontraba bien de salud. Sin embargo, según destacó Estefi Berardi en el ciclo de El Trece, “ayer lo habían operado para sacarle unas piedras, le subieron los niveles de calcio y estaban tratando de equilibrarlo, le pensaban dar de alta durante el día de hoy”.

La panelista e influencer también aclaró los tratamientos médicos que se estaba realizando Mariano. “Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”. Luego, agregó: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”.

Más adelante, Borghi reveló: “En este momento están Fabián Medina Flores y Claudio Cosano en la clínica esperando a la mamá de Mariano, que tiene 91 años, para comunicarle la terrible noticia, estamos todos shockeados”. “Él estaba muy debilitado emocionalmente y también en su organismo, muere porque se desestabilizó, en general todos sus órganos estaban deteriorados”, continuó explicando su amiga.

Hace apenas 5 días, Mariano había cumplido 49 años y había hecho un posteo en sus redes sociales, en la que había publicado dos fotos suyas con sus padres, cuando era un niño. Al lado de las instantáneas, el panelista había escrito: “Hoy es mi cumpleaños…12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo…Gracias Fady y Bocha…”.

Relacionado