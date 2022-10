Triunfazo franjeado: San Martín derrotó por 1-0 al Decano y se mantiene tercero

Compartir

Con gol de Bassi y en un juego de gran intensidad, San Martín se quedó con tres puntos claves en su lucha por permanecer en el tercer puesto de la Zona B del Federal. Fue 1 a 0 ante Sarmiento de Resistencia en una fría tarde de domingo y ante un aceptable marco de público. De esta manera cerró su primera fase de local de manera invicta y ahora jugará su último partido fuera de casa ante Douglas Haig en Pergamino.

El partido

En el inicio mismo del partido, Bruno Amiconi mostró la primera tarjeta de la tarde. Fue roja directa por codazo de Ruiz a Toledo.

Los primeros minutos fueron de un inicio caliente, muy conversado y casi sin opciones de gol ante los arcos.

A los 20′ vino un muy buen centro de Rodríguez que Toledo cabeceó apenas desviado. Era la primera clara de la tarde.

A los 28′ Toledo apareció en buena posición para rematar al arco de Mitre pero su disparo se desvió en uno de los defensores de la visita y se fue al córner.

A los 30′ el que avisó fue Ibarra con un sablazo de media distancia que se fue muy cerca del travesaño del uno chaqueño. Un minuto después Ale Benitez remató cruzado y desviado. Era el mejor momento de San Martín en la primera mitad.

La parte final del PT fue con Sarmiento parado un poco más arriba y tratando mediante centros de llevar peligro a la valla de Correa. Sin embargo la última fue un remate de Benítez desde afuera del área apenas por sobre el horizontal y una buena jugada colectiva donde la tocaron varios y Farias no logró definir.

La primera de la segunda mitad fue un remate cruzado de Bonet que Mitre tapó abajo. La Franja iba en el arranque. Sarmiento respondía con un tiro de Roldan a las manos de Correa.

La visita tuvo una muy clara con un centro de Roldan que Pucheta no logró cabecear al arco de San Martín. El inicio del ST tenía mucha más dinámica que la parte inicial.

En el minuto 17′ Ibarra nuevamente remató al arco de Mitre tras una serie de rebotes en el área chaqueña.

El conjunto chaqueño trató de llegar con centros al arco de Correa y en una de esas ocasiones, González ejecutó una chilena que se fue muy por arriba del arco local.

A los 30′ y ya con Bassi y Vega en cancha, el que probó de muy buena manera fue Toledo y la bocha se fue apenas desviada. En la contra Olego convirtió pero en fuera de juego y su gol fue anulado.

A los 35′ llegó el gol de San Martín. Remate no tan fuerte de Vega, respuesta débil de Mitre y aparición justa de Bassi para hacer delirar a todo el 17 de Octubre.

A los 40′ Vitin Rodríguez tiró cruzado y la bocha se fue pegada al poste derecho de Mitre. San Martín quería sellar la historia.

