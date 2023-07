Triunfo argentino en el primer amistoso en Cataluña: el elenco nacional se impuso por 94- 88

El elenco nacional se impuso por 94-88 ante un seleccionado compuesto con varios jugadores de jerarquía. Argentina fue de menor a mayor y llegó a sacar 20 en el tercer cuarto. Redivo, goleador con 21 puntos.

Cataluña arrancó haciendo daño desde la media distancia en Manresa, con buena ejecución en el pick and roll y una impecable efectividad. Así, logró una primera ventaja de 15-7 en el marcador. Argentina tardó unos minutos en encontrar fluidez en ataque, pero un buen ingreso del trío Corbalán-Fjellerup-Chapero, le permitió cubrir mejor los espacios en defensa, aceitó las rotaciones y logró mayor intensidad. Además, generó pérdidas y pudo correr el contragolpe, para empatar y dar vuelta el marcador sobre el cierre del parcial con una ráfaga de 16-0. El Seleccionado Nacional fue de menor a mayor y finalizó el primer cuarto arriba 21-15.

El inicio del segundo cuarto fue a pedido del elenco de Pablo Prigioni, que se soltó decididamente y no dio tregua. Metió un parcial de 14-3 en el arranque combinando defensa intensa, alto ritmo y buena efectividad en sus lanzamientos. Cuando corrió hizo mucho daño, hasta sacar una ventaja de 35-18. Cuando Cataluña volvió a su cinco inicial, se pudo reacomodar en el partido, controlar las pérdidas y tomar mejores tiros. Pero incluso cuando su rival empezó a anotar, Argentina no aflojó. Cerró un segundo cuarto de alto voltaje ofensivo, en el que anotó 28 puntos, y se fue al descanso largo arriba 49-31.

Para ese entonces, Lucio Redivo era el máximo anotador del elenco nacional, con 9 puntos y 3 de 3 en triples. Facundo Campazzo, Juan Fernández y Gonzalo Corbalán lo seguían con 7 unidades cada uno.

A la vuelta de los vestuarios y de la mano de Fran Cáffaro, Argentina llegó a sacar 20. Pero su rival rápidamente reaccionó, ajustó en defensa y forzó pérdidas. Antes de la mitad del parcial, la diferencia ya era de 10. Cataluña propuso una defensa más física que hizo efecto en la ofensiva nacional, hasta acercarse a siete. La aparición de Lucio Redivo, con dos bombas muy oportunas, frenó la sequía y devolvió la ventaja de doble dígito. Pero los locales, en buen ritmo ofensivo, ganaron el tercer parcial 29-22, dejando el marcador en 71-60 de cara al último período.

Con el partido más parejo, el cuarto episodio fue más friccionado y físico. Eso impactó en el funcionamiento de ambos equipos, que no pudieron ejecutar con comodidad y tuvieron que sumar principalmente desde la línea de libres. Cataluña, con mejor goleo, se mantuvo en juego, pero nunca pudo acercarse a una posesión de distancia. Argentina manejó los tiempos, aprovechó la puntería de Redivo y estuvo certero en tiros libres, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el 94-88 final.

Lucio Redivo finalizó como el goleador del juego con 21 puntos y 6/8 en triples. Juan Fernández y Facundo Campazzo sumaron 11 cada uno. En su presentación con la Selección Mayor, Gonzalo Corbalán aportó 10 unidades. Gran primera prueba en Manresa para el elenco que conduce Pablo Prigioni. Con una saludable combinación de juventud y experiencia, llegó a sacar 20 de luz y tuvo grandes pasajes de juego ante un equipo compuesto por jugadores de jerarquía en la Liga Endesa. Jugaron 11 de los 12, diez de ellos anotaron y ocho superaron las siete unidades.

Relacionado