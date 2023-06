Triunfo de La Garra ante Chile en el doble amistoso disputado en Comodoro

En el marco de una concentración que realizó en la ciudad chubutense como parte de la preparación para los Juegos Panamericanos, la Selección Femenina superó a Chile en ambos test-match y se quedó con la Copa Binacional: 24:20 en el partido del viernes y 24:12 en el duelo del sábado.

La Selección al mando de Eduardo Gallardo cerró una nueva reunión con vistas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, certamen que afrontará a fines de octubre en donde se jugará la chance de clasificar a Paris 2024 y llegar a su segundo Juego Olímpico de la historia.

Comodoro Rivadavia fue la elección de La Garra para la continuidad de esta puesta a punto y afrontar una concentración de tres días que tuvo como principal estímulo dos amistosos ante Chile en el marco de la Copa Binacional. El Gimnasio Municipal N° 4 de la ciudad petrólera fue el escenario para una presentación histórica de la Selección Femenina en el sur de nuestro país.

Ante una buena cantidad público, que no perdió la oportunidad de ver a una Selección que contó con la mayoría de sus principales figuras que durante el año juegan en Europa, Argentina se impuso en el doble test-match ante Chile.

En el primero disputado el viernes, La Garra se impuso 24:20 en un duelo atravesado por un gran comienzo con un parcial favorable 7:0 pero que luego no pudo sostener en contundencia en los minutos restantes (11:6 al descanso) permitiéndole a las trasandinas recortar un tanto el tablero. Micaela Casasola y Malena Cavo, ambas con 7 tantos, fueron las máximas goleadoras de ese primer test-match.

En el partido del sábado, Argentina mejoró en ataque bajando las pérdidas, fue de menor a mayor en el aspecto defensivo y gracias a un excelente segundo tiempo (11:6 al descanso) se impuso 24:12. En lo que fue un goleo más repartido y de mayor rotación para todas las jugadoras, Casasola, Cavo y Martina Romero fueron las goleadoras nacionales con 3 tantos cada una.

La palabra de Micaela Casasola: «Es muy importante que nos podamos ver, durante el año es difícil juntarnos por una cuestión del calendario y por el hecho que estamos en ligas diferentes. Cuando nos vemos el tiempo que sea lo tenemos que aprovechar al máximo y ajustar detalles.

La realidad es que no tenemos mucho tiempo antes de los torneos, hay que darle mucha importancia y aprovechar cada momento»

«Los amistosos estuvieron bien. El tablero no refleja como nos sentimos, erramos mucho por eso el goleo no fue tan alto, nos costó un poco el ataque, la defensa si funcionó bien. La parte ofensiva es lo que más nos cuesta porque venimos de distintos sistemas en nuestros clúbes y eso requiere una adaptación mayor y amoldarnos lleva más tiempo, además hay chicas nuevas que se siguen sumando».

«No son muchas las veces que nos podemos juntar en el interior, pero nos vamos con esa sensación de recibir mucho cariño. Quedamos muy sorprendidas de la cantidad de gente que fue a los partidos, la cancha estuvo llena y el post fue increíble, fue muy lindo poder sacarse fotos con la gente y conocerlos. También nos fuimos sorprendidas por las instalaciones, nada que envidiarle a un centro que uno ve en Europa, canchas increíbles, la gente nos trató muy bien, el gimnasio y en todos los lugares que estuvimos estuvieron impecables».

