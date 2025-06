Triunfo de Las Leonas y ajustada caída de Los Leones

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped este domingo tuvieron suerte dispar en Valencia: el equipo femenino repitió triunfo 2-0 y el conjunto masculino cayó por 3-2.

La selección argentina de hockey femenino sumó otra victoria en la FIH Pro League al imponerse por 2 a 0 ante España en Valencia para consolidar su posición en el segundo puesto en la tabla, por detrás de Países Bajos, y acercándose a la clasificación directa al Mundial 2026.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Fernando Ferrara mostró su solidez y paciencia para imponerse en el juego ante un rival que ya habían estudiado en el primer partido que golearon por 6 a 0.

Tras una primera mitad de pocas situaciones de riesgo, Argentina abrió el marcador cerca del descanso con una gran asistencia de Sofía Poy Toccalino que Victoria Falasco convirtió en gol.

En el tercer cuarto, el dominio argentino se intensificó y Brisa Bruggesser amplió la ventaja tras una jugada combinada con Majo Granatto y Zoe Díaz para cerrar el encuentro con un claro 2 a 0-

Con el resultado asegurado, el último tramo del partido fue de control para Las Leonas, que administraron la posesión y evitaron cualquier intento de reacción de España.

Con este triunfo, el equipo argentino sigue sumando puntos clave en la competencia, en donde está segunda con 20 unidades, y se acerca a su objetivo de clasificación mundialista.

Fixture completo de

Las Leonas en la Pro League

Sábado 14 de junio – Londres

Inglaterra vs. Las Leonas (11:30 Argentina)

Domingo 15 de junio – Londres

Inglaterra vs. Las Leonas (11:30 Argentina)

Martes 17 de junio – Londres

Las Leonas vs. India (11:30 Argentina)

Miércoles 18 de junio – Londres

India vs. Las Leonas (11:30 Argentina)

Sábado 21 de junio – Berlín

Las Leonas vs. China (9:00 Argentina)

Domingo 22 de junio – Berlín

China vs. Las Leonas (11:30 Argentina)

Los Leones cayeron

ante España en el

segundo duelo

Los Leones se despidieron de Valencia con una derrota por 3-2 ante España y no pudieron cerrar un fin de semana perfecto que se había iniciado con la ajustada victoria por 1-0 del sábado.

El equipo dirigido por Lucas Rey se fue al descanso con un 0-3 en contra, pero en la segunda parte achicó la diferencia con los goles de Lucio Méndez y Nicolás della Torre.

Lejos de la sólida defensa del partido del sábado, Los Leones cometieron errores y pagaron muy caro los goles sufridos en el segundo cuarto y pese al esfuerzo del final se quedaron sin nada.

El equipo dirigido por Lucas Rey tuvo un arranque difícil, con España presionando alto y generando la primera jugada de peligro, que fue bien resuelta por el arquero Tomás Santiago. A los 10 minutos, el conjunto local abrió el marcador tras una presión constante que forzó el error argentino.

En el segundo cuarto, España siguió atacando con intensidad y amplió la diferencia con goles de Nicolás Álvarez y Bruno Ávila, para poner el 3-0 parcial. Aun así, Argentina no bajó los brazos.

El descuento llegó tras una gran jugada colectiva: Matías Rey inició la bocha desde mitad de cancha, la cual aceleró Nicolás Keenan para que sea recibida por Ignacio Ibarra, quien encontró en el área a Lucio Mendez Pin. El delantero argentino definió con un golpe directo frente al arco para poner el 3-1.

En el último cuarto, Argentina fue con todo. Keenan consiguió un córner corto que ejecutó Tomás Domene: su disparo pegó en el poste y, aunque el rebote quedó para los albicelestes, no lograron concretar. Minutos después, otro córner corto conseguido por Tomás Ruiz fue capitalizado por Nicolás Della Torre, que fusiló al arquero español y puso el 3-2.

Ya sin arquero, Los Leones buscaron el empate con un hombre de campo extra y mantuvieron el asedio hasta el último segundo, aunque no lograron cambiar el resultado.