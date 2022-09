Triunfo de Las Panteras en un nuevo amistoso de cara al Mundial

Compartir

Este jueves, en la continuidad del Torneo preparatorio para el Mundial en Francia, Argentina derrotó a la Selección local por 3 a 1, con parciales de 25-19, 25-17, 23-25 y 25-18, en su segunda victoria en cuatro presentaciones. Este sábado a las 15 (hora argentina) frente a Bélgica para definir posición y cruces de la jornada final el domingo 18.

Después de un arranque parejo, Las Panteras se despegaron en el primer set por 16-12 y 21-15 para resolverlo 25-19 con un buen trabajo en ataque y bloqueo y mayor regularidad en su juego. En el segundo parcial, Argentina empezó abajo 8-4, pero rápidamente lo dio vuelta 16-12 y dominó el desarrollo para ampliar la ventaja 25-17 en un set con buenos momentos también en bloqueo y saque.

El tercer capítulo empezó con Francia protagonista para el 8-2 y 21-11 y aunque Las Panteras tuvieron una gran mejora en el cierre del set, las locales descontaron por 25-23. El cuarto set tuvo un desarrollo similar al segundo. Francia se despegó 8-4 pero la Selección lo dio vuelta enseguida repitiendo una buena tarea en bloqueo y saque para el 16-12 y 21-16. Finalmente, por 25-18, Las Panteras resolvieron esta victoria.

Argentina: Mayer (-), Mercado (16), Farriol (9), Herrera (13), Bulaich (16), Nizetich (3). Líberos: Rizzo y Pelozo. Ingresaron: Salinas (8), Cugno (1), Sosa (2), Graff (-), Germanier (1).

Torneo Internacional

ARG vs CAN 3-2

ARG vs JPN 0-3

ARG vs COL 0-3

ARG vs FRA 3-1

17/9 15hs ARG vs BEL

