Trotta: “Mendoza y el Gobierno de la Ciudad no toman conciencia de la alarma epidemiológica”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, acusó a los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza de no “tomar conciencia” sobre la “alarma epidemiológica” que representa la pandemia, luego de que ambas jurisdicciones decidieran continuar con la modalidad presencial en las escuelas.

“Las diferencias con Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no son sobre la importancia de la presencialidad, sino que no toman conciencia del problema particular que significa estar en alarma epidemiológica”, dijo el funcionario.

En una conferencia de prensa junto al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, Trotta dijo que “el tema de la presencialidad es un proceso dinámico y la política debe tomar decisiones, aunque algunos sectores no estén de acuerdo”.

Puso como ejemplo “lo que hizo San Juan, que en 2020 fue la primera provincia que pudo transitar la presencialidad con protocolos, pero que en cuanto cambió la realidad epidemiológica, el gobernador tomó la determinación de suspender las clases presenciales”.

Por eso fustigó al Gobierno de la Ciudad y de Mendoza, y se lamentó porque “no acompañaron el fuerte consenso que construimos entre todos, ya que no tenemos grieta con ninguna jurisdicción”.

Trotta explicó que por esa razón, dos días atrás, se aprobó en el Consejo Federal de Educación una norma que establece “cómo deben ser todos los pasos vinculados a la pandemia”.

El ministro subrayó que “hubo 22 provincias que votaron a favor de este esquema, incluso dos provincias gobernadas por Juntos por el Cambio” y que “esta es una decisión del sistema educativo de aplicar medidas en lugares donde estamos transitando alarma epidemiológica como una respuesta sanitaria para poder proteger la vida”.

Trotta llegó ayer a San Juan para inaugurar el edificio de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Ingeniero Luis Noussan en el departamento de Albardón, a unos 15 kilómetros al norte de la capital de San Juan.

Además, con el gobernador Uñac, firmó un convenio para construir un nuevo edificio para la Escuela técnica EPET 4 con un aporte de 500 millones de pesos y que tendrá una superficie de 6.000 metros cuadrados con subsuelo para talleres.

El jefe de la cartera educativa nacional aportó otros 1.000 millones de pesos para colaborar en la refacción y recuperación de 32 escuelas que sufrieron daños y desmoronamientos durante el terremoto del mes de enero de este año.

