Trotta, sobre docente investigada: “Se tomaron cartas en el asunto pero son hechos aislados”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que “se han tomado cartas en el asunto” en el caso de la docente de La Matanza acusada de supuesto “adoctrinamiento” pero aseguró que se trata de “hechos absolutamente aislados”.

“He conversado con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y por supuesto se han tomado cartas en el asunto. Nosotros no avalamos bajo ningún punto de vista ninguna instancia de trabajo dentro del aula con esas características. Ni lo que planteó la docente, ni la forma de vincularse o dirigirse a los estudiantes”, señaló Trotta al término de la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE).

El ministro confirmó que “se ha iniciado un proceso sumario, se ha suspendido preventivamente a la docente y se hará la aplicación de la normativa vigente para establecer las responsabilidades”.

Sobre la denuncia penal presentada contra Laura Radetich, docente de la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, Trotta planteó que la “responsabilidad” del sistema educativo es “garantizar que esas cuestiones no ocurran en nuestras aulas, pero también quiero dejar en claro que son hechos absolutamente aislados”.

Decir que “hay instancias de adoctrinamiento” en el sistema educativo “es desconocer el enorme compromiso” de los más de “1.300.000 docentes” y que “haya algunos casos aislados” que implican “tomar cartas en el asunto” no significa que “sea una situación habitual”, reiteró.

La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense inició hoy una investigación para determinar si la docente incurrió en una falta y, hasta que ello concluya, fue separada del dictado de clases y deberá cumplir horario en una sede administrativa educativa.

Trotta sostuvo que desde la cartera que encabeza se promueve “el pensamiento crítico, la pluralidad, la diversidad y los valores democráticos”.

