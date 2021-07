Trotta y Quintela iniciaron 2º semestre con clases presenciales en La Rioja

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dieron inicio al segundo semestre del ciclo lectivo 2021 con clases presenciales en la ciudad de Aimogasta, Departamento Arauco, ubicada a más de 100 kilómetros de la Capital riojana.

Además de encabezar la apertura de este segundo semestre del ciclo, que en realidad será combinado con dos días presenciales y tres virtuales, ambos funcionarios realizaron un homenaje al extinto diputado nacional radical, Héctor Olivares, creador de la Ley 27505, de Promesa de lealtad a la Constitución Nacional que realizaron los alumnos del Tercer Año de Aimogasta.

La Ley 27505 en su artículo 1º dice: “Institúyese la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional”.

Y en su artículo 2º que “la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional la efectuarán los alumnos de tercer año de la escuela secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada, en un acto académico con la presencia de la Bandera Nacional”.

Las autoridades provinciales decidieron hacer en este día, ante la presencia del ministro Trotta y el inicio de clases presenciales, hacer la jura homenajeando al ex diputado Olivares.

Trotta dijo al respecto que “este legado de Héctor, que implica prometer lealtad al texto constitucional, es el principal testimonio y guía de la Argentina para construir justicia social, respeto y diversidad”.

“Creo que nuestro compromiso, como Ministerio de Educación es que el 1 de Mayo del año próximo, día de la Constitución, podamos en todas las escuelas de Argentina prometer lealtad a nuestra Constitución”, agregó.

“Le voy a plantear al gobernador (Omar) Perotti que se haga en el Museo de la Constitución en la ciudad de Santa Fe, que será un reflejo del legado de Héctor”, agregó Trotta.

Además afirmó que “prometer Lealtad a la Constitución es lo más alejado a un acto simbólico vacío. Implica adentrarse en nuestro sistema educativo a transitar cada uno de sus artículos, a comprender la profundidad de lo que ese plexo normativo implica para la Argentina”.

“A partir de la promesa de Lealtad, ponemos en valor el tránsito de la historia de los argentinos y argentinas a lo largo de la existencia de la República, y también a la historia previa porque somos una cultura milenaria, siempre dejando en claro el respeto por esa diversidad que no se inició con el Virreinato, la Revolución de Mayo o el 9 de Julio de 1816”, apuntó.Trotta mostró su beneplácito por estar en la Provincia y dijo estar “agradecido de poder estar aquí porque esto es el símbolo de la unión en la diversidad, porque podemos tener ideas distintas, pero se resumen en la Bandera y la Constitución”.

El ministro, luego, afirmó que “La Rioja es la Provincia que más visité, y estoy muy contento de poder ayudar y acompañar a mi amigo y gobernador Ricardo Quintela, no solo en la inauguración de escuelas, sino en el anuncio de otras obras”.

“Es una enorme alegría como le dije poder estar aquí, y este retorno a clases sintetiza el compromiso de la comunidad, que se dio a partir del avance del plan de vacunación en los docentes, que permitió retornar a la presencialidad”, subrayó.

Compartir

Linkedin Print