Trump asegura que aranceles a México y Canadá se aplicarán

El presidente Donald Trump declaró que una vez cumplida la pausa de un mes, Estados Unidos aplicará las tarifas arancelarias del 25% a los productos importados de México y Canadá.

“Estamos a tiempo con los aranceles, y parece que eso está avanzando muy rápidamente”, dijo en la Casa Blanca.

“Hemos sido muy maltratados por muchos países, no sólo Canadá y México. Se han aprovechado de nosotros”.

La pausa concluye el próximo martes 4 de marzo y aunque ya están en marcha mesas de diálogo entre el gobierno de Trump con los de México y Canadá, de forma separada, el mandatario norteamericano reiteró su opinión de que Estados Unidos ha sido maltratado por sus vecinos y aliados.

A inicios de febrero, Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzaron un acuerdo para suspender hasta el 4 de marzo la entrada en vigor de los aranceles generales a los productos mexicanos.

De acuerdo con ambos mandatarios, en este lapso de un mes el gobierno de México se comprometió a presentar buenos resultados en materia de seguridad y combate al tráfico de fentanilo, además de una reducción en los flujos migratorios hacia la frontera común.

En semanas recientes, Trump declaró en entrevista con Fox News que los esfuerzos de las autoridades mexicanas han sido notables, sin embargo, consideró que no han sido suficientes, razón por la cual no descartó aplicar sanciones comerciales una vez cumplido el mes de suspensión.