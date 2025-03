Trump dijo está abierto a firmar acuerdo de libre comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina y aseguró que el presidente de ese país, Javier Milei, es un «gran líder».

«Consideraré cualquier cosa. Creo que es un gran, un gran, gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las posibilidades», dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Es la primera vez que Trump menciona que está dispuesto a negociar un acuerdo de libre comercio con la Argentina, un anhelo que ya ha hecho público varias veces el presidente Milei.

El diálogo con periodistas sucedió en la Casa Blanca, durante el anuncio formal de que una empresa de semiconductores de Taiwán, TSMC, invertiría en Estados Unidos para producir microchips. Junto al presidente estaba el secretario de Comercio, Howard Lutnick y el «zar» de la Inteligencia artificial, David Sacks.

Cuando un periodista acreditado le preguntó si estaría dispuesto a negociar un acuerdo de libre comercio con Argentina, Trump elogió a Milei y dijo que «analizaría las posibilidades».

La idea de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos seduce a Milei desde el primer momento en que Trump ganó las elecciones. Lo mencionó cada vez que estuvo de visita aquí. Este sábado, el presidente lo ratificó ante el Congreso en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias y manifestó su vocación de avanzar en ese sentido, aun cuando ese camino implique romper con el Mercosur.

«Nuestro primer objetivo será impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el tratado que debería haber sucedido hace 19 años», dijo en su discurso balance del primer año en la Casa Rosada. Y agregó: «Imaginen lo que habríamos crecido en esas dos décadas si hubiésemos comercializado con la primera potencia mundial», se entusiasmó.

El deseo choca con las normas constitutivas del Mercosur, que establecen que los países miembros se comprometen a llevar adelante negociaciones comerciales en forma conjunta y no individual o por separado.

Trump ya ha tenido palabras de respaldo para el presidente argentino durante la breve reunión que mantuvieron el 20 de febrero en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la que Milei anunció su voluntad de firmar un acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y que si no fuera por las restricciones que impone el Mercosur ya hubiera comenzado a negociarlo.

En un discurso ante ese foro, Milei dijo que “si no fuera por el Mercosur, ya estaríamos trabajando con Estados Unidos» en un tratado de libre comercio. Sostuvo que quería formar una “alianza de naciones libres” y agregó: “Por eso quiero aprovechar para anunciar que Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo recíproco que pide la administración Trump en materia comercial».

El acuerdo de reciprocidad arancelaria que propone Trump entrará supuestamente en vigor del 2 de abril, supone nivelar las tarifas de los países para equilibrar la balanza comercial. En otra ocasión, en la Casa Blanca, el presidente republicano ya había resaltado que Argentina tiene un «pequeño déficit» con Estados Unidos.

Trump busca equilibrio comercial con el resto del mundo pero hasta ahora ha aumentado las tarifas y busca negociar bilateralmente sobre cada rubro, por ejemplo un 25% al acero y aluminio que ya entró en vigor y que también afecta a la Argentina.

Hasta ahora, Trump no había dado muestras de querer firmar tratados de libre comercio con ninguna nación sino que impone con rigor su política proteccionista, de imposición de aranceles. Los más afectados hasta ahora han sido sus vecinos México y Canadá, con 25% que entraría mañana en vigor. Y China, con un 10% ya aplicado y otro 10% que se activaría este martes.

El propio enviado especial de Trump para América latina, Mauricio Claver Carone, había minimizado la posibilidad días atrás en un reportaje con Andrés Oppenheimer. «Es mucho más factible que exista un acuerdo de promoción de inversiones (con Argentina) que un acuerdo de libre comercio», dijo.

Pero Trump considera a Milei un aliado y un pacto de ese tipo, aunque difícil de conseguir por las restricciones del Mercosur, podría darle mejor acceso a EE.UU. de materiales críticos como litio y productos como petróleo.

Desde Argentina aseguran que un acuerdo podría potenciar las exportaciones, que se incrementarían las inversiones estadounidenses en el país y hasta que se podría acceder a cierta transferencia de tecnologías. Otros creen que Argentina y EE.UU. tienen economías más competitivas que complementarias y que no serviría demasiado. Argentina podría tener posibilidades en el agro, pero no tanto en productos primarios donde EE.UU. es un fuerte competidor, sino más bien en agroindustria.