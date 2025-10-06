Trump dijo que EE. UU atacó otra embarcación narco cercade la costa venezolana

Este domingo, durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que el sábado por la noche el Ejército atacó otra embarcación vinculada a actividades de narcoterrorismo en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.

Asimismo, el jefe de Estado destacó el compromiso de la Marina para colaborar en la lucha contra el narco y sostuvo que los operativos han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

“En las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para explotar a los terroristas del cártel (…) Ya no hay botes en el agua , no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”, señaló Trump, quien volvió a advertir que esas embarcaciones son responsables de la muerte de miles de norteamericanos.

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche (…) somos muy buenos en eso”, afirmó el jefe de Estado, durante su discurso al personal de la Marina.

Asimismo, advirtió que también podría haber ataques terrestres: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra”.

Más temprano, también en el marco del evento llevado a cabo en Norfolk, Virginia, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había defendido las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.