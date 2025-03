Trump está considerando postularse para un tercer mandato

El presidente Donald Trump dijo el domingo no estar «bromeando” sobre intentar cumplir un tercer mandato, la indicación más clara de que está considerando maneras de romper una barrera constitucional que le impide seguir liderando el país después de que termine su segundo mandato a principios de 2029.

“No estoy bromeando. Hay métodos para hacerlo”, dijo Trump en una entrevista telefónica con NBC News.

Dijo también que “es demasiado pronto para pensar en ello”.

La Enmienda 22, agregada a la Constitución en 1951 después de que el presidente Franklin D. Roosevelt fuera elegido cuatro veces seguidas, dice que “ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.

Kristen Welker de NBC le preguntó a Trump si una posible vía para un tercer mandato era que el vicepresidente JD Vance se postulara para el puesto principal y “luego le pasara la posta a usted”.

“Bueno, esa es una”, respondió Trump. “Pero hay otras también. Hay otras”.

“¿Puedes contarme otra?”, preguntó Welker en la entrevista matutina, antes de que Trump saliera de su resort de Mar-a-Lago para pasar el día en su campo de golf cercano.

“No”, respondió Trump.

La oficina de Vance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.