Trump impuso a China un nuevo arancel del 100%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la aplicación de un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas y la implementación de controles sobre la exportación de software procedente de Pekín, medidas que comenzarán a regir el 1 de noviembre. El anuncio se produjo pocas horas después de que el mandatario advirtiera que podría suspender su próxima reunión con el líder chino, Xi Jinping.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump señaló que China decidió “imponer controles de exportación a gran escala” sobre numerosos productos, lo que calificó como “una vergüenza”. Según el mandatario, la decisión de Pekín constituye una postura comercial “extremadamente agresiva”.

El republicano ya había amenazado con un incremento “masivo” de aranceles a los bienes chinos en respuesta a los recientes límites que China impuso a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la producción tecnológica y manufacturera. De acuerdo con Trump, el gobierno chino estaría notificando a distintos países sobre los elementos afectados, lo que, a su juicio, generaría una fuerte distorsión en los mercados internacionales.

El presidente estadounidense indicó que la decisión entrará en vigor “a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China)” y que, además, se impondrán controles a la exportación de “todo el software crítico”.

El endurecimiento de la postura de Washington tuvo repercusiones inmediatas en los mercados financieros, con una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, un aumento del precio del oro y un debilitamiento del dólar frente a otras monedas.