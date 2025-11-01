Trump negó un inminente ataque de los EEUU sobre Venezuela

El presidente estadounidense atenuó los rumores sobre un bombardeo aéreo sobre instalaciones militares venezolanas.

La noticia generó estupor en ambos países: medios de los Estados Unidos anunciaron que su país ejecutaría ataques aéreos sobre Venezuela «en cuestión de días o, incluso, horas». Sin embargo, Donald Trump negó esas afirmaciones, que lo tienen en la mira geopolítica en medio de sus negociaciones con China y Rusia. Nicolás Maduro emitió un mensaje televisivo pidiendo mantener la calma.

Cuando estaba por abordar el Air Force One, el avión presidencial norteamericano, Trump fue abordado por la prensa de su país y se limitó a responder «no» ante el insistente interrogatorio sobre un posible inminente ataque sobre Venezuela. Según los primeros trascendidos, el objetivo norteamericano eran instalaciones militares del país sudamericano. La versión del Presidente tiene consonancia con lo respondido por la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, quien señaló que «no saben de qué están hablando» cuando se refieren a un abordaje aéreo.

El movimiento geopolítico de los Estados Unidos estuvo particularmente frenético en la última semana.

En simultáneo, sostuvieron una cumbre con diplomáticos rusos tras las sanciones a petroleras de ese país y una reunión en Corea del Sur que atenuó la tensión entre Xi Jinping y Donald Trump. Además, el presidente norteamericano acercó lazos con Brasil y Japón, luego de encuentros con Lula da Silva y Sanae Takaichi. En paralelo, observan la reactivación de los ataques de Israel a Gaza, vulnerando el acuerdo de paz en el que intercedieron.