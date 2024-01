Trump prepara el golpe final

El exmandatario ya ganó con autoridad en Iowa y volvió a ser el vencedor en New Hampshire con 11 puntos de ventaja, un escenario en que deja ver una victoria al inicio de las primarias «sin precedentes», según informaron los especialistas.

La victoria de Donald Trump en las internas republicanas podría quedar asegurada en menos de cuatro semanas cuando se vote en Carolina del Sur, bastión de su principal rival, Nikki Haley, lo que marcaría una nominación definida a una velocidad sin precedentes en Estados Unidos y abriría una larga ventana de ocho meses de alta tensión política hasta la reedición de unas elecciones presidenciales contra Joe Biden.

El exmandatario ya ganó con autoridad en Iowa, lo que provocó que se bajara de la carrera otro de sus contrincantes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y volvió a ser el vencedor en New Hampshire el martes pasado y le sacó 11 puntos porcentuales de distancia.

La historia está de su lado: todo candidato republicano que ganó en esos dos estados, luego fue el vencedor de la interna.

Pese a esto, Haley afirmó que «la carrera está lejos de haber terminado» e intentó dar señales de que podría revertir la situación tras los primeros dos reveses.

“No estoy de acuerdo con ella. Necesitaba ganar -o al menos hacerlo mucho mejor en New Hampshire- para mantenerse en competencia. El hecho de que Trump fuera capaz de derrotarla allí hace que la tarea que tiene por delante sea extremadamente desalentadora”, indicó a Télam Robert Oldendick, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Sur.