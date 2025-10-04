Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que considera que el grupo terrorista Hamas está listo para alcanzar una paz duradera en Gaza y solicitó a Israel que detenga los bombardeos sobre el enclave palestino.

“Basándome en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida! En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, señaló Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social.

Una hora y media después de esa publicación, a través de un video filmado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump manifestó su agradecimiento a los gobiernos que colaboran en el proceso de paz. “Quiero dar las gracias a los países que me han ayudado a conseguirlo: Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Jordania y muchos otros. Muchas personas han luchado muy duro. Hoy es un gran día. Veremos cómo acaba todo. Tenemos que concretar la decisión final», dijo en la grabación.

“Espero con ilusión que los rehenes vuelvan a casa con sus padres”, añadió el mandatario y remarcó que este viernes “es un día muy especial, quizá sin precedentes en muchos sentidos”.