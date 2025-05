”Tu Mascota Feliz”: El Programa Municipal de castraciones, estuvo esta semana en B° Independiente

EL COLORADO. El Programa de Gobierno Municipal “Tu Mascota Feliz” sigue recorriendo barrios de la ciudad de El Colorado, para llegar con castraciones de felinos y caninos, además de aplicación de vacunas antirrábicas y antiparasitarias.

En los últimos días estuvieron presentes con el “Quirófano Móvil” al que siempre están participando profesionales de la medicina veterinaria con personal municipal, qué llegaron hasta el B° Independiente para atender las demandas en ese lugar.

La Médicos Veterinaria Gabriela Gómez confirmó que en esa jornada “se hicieron castraciones quirúrgicas a más de 30 mascotas entre gatos y perros”. A la mencionada profesional acompañaron otros dos médicos veterinarios del medio y también ayudantes del equipo de trabajo de la municipalidad”.

El Programa “Tu Mascota Feliz” recorre distintos barrios de la ciudad con la idea de disminuir el aumento de la población canina y felina, mascotas que en muchos casos terminan siendo abandonadas en la vía pública.

Con el último operativo realizado en el Barrio Independiente se llegaron a las 1600 castraciones y 2600 vacunaciones, según lo confirmó la Médico Veterinaria, Gabriela Gómez.

La idea del programa no es solo mantener la salud de la población animal sino también evitar justamente la proliferación de las zoonosis. Sin embargo, no es un dato menor que se busca erradicar, como es el hecho que suele ser recurrente, en el que los perros son en muchas oportunidades, ocasión de accidentes de tránsito.

Finalmente hay que resaltar que tras los operativos de castraciones y siempre y cuando algunas de las mascotas tienen algunos inconvenientes en el post operatorio, que se le sueltan puntos en las suturas o se lastiman. Los mismos profesionales ya en sus instalaciones propias no tienen inconvenientes en colaborar con las atenciones gratuitas a las mascotas.