Tucumán: el gobernador Jaldo intervino la ciudad de Alberdi

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidió intervenir la localidad de Alberdi tras el escándalo por la viralización de un audio con una conversación telefónica entre el intendente de una ciudad al sur de la provincia, Luis Campos, con el empresario de la construcción Roque Giménez, sobre narcotráfico.

El mandatario provincial firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia y designó como normalizador a Guillermo Norry, quien estaba al frente del Instituto de Previsión.

Además, el Gobierno provincial convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, a través del DNU, para tratar de restituir la normalidad institucional al municipio atravesado por el escándalo con el intendente y el supuesto vínculo con el narco.

La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días.

“Se designó a un contador que tiene experiencia en la función pública, que pondrá en orden la finanzas, la gestión los servicios en el municipio y garantizando a los empelados que seguirán en cada uno de sus lugares en función de las directivas que les dará el interventor que está a cargo”, expresó el ministro del interior, Darío Monteros.

Monteros viajó a Alberdi junto su par de Gabierno y Justicia, Regino Amado, el titular de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau y Norry, flamante interventor de la localidad.

En tanto, las fuerzas de seguridad realizan operativos de allanamientos en la municipalidad y en la casa del intendente Campos.

En el diálogo, que habría sido quien grabó la conversación, el empresario llevó el diálogo hacia la supuesta falta de decisión política del intendente para afrontar el narcomenudeo en esa ciudad y cuestionamientos por defender a algunas personas que estarían dedicadas a esta actividad ilícita, según reconstruyó el diario La Gaceta.

«Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Si necesitás un Al Capone pa’ gobernar. No necesitas un Lassie. Por eso no te respetan, Rey», se escucha en el audio que el denunciante le atribuye al intendente.

El jefe comunal de Alberdi dijo que de la grabación no recuerda «muchos detalles» y se remontó a un año atrás. Según él, el audio se trata de un robo sufrido por un tercero y cuestionó la validez del audio «porque grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal».

“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad, en este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como Gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró Jaldo el viernes.