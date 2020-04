Tucumán: mujer de 22 años fue asesinada en la vía pública por su ex pareja

Compartir

María Alejandra Sarmiento fue atacada a puñaladas por su ex pareja y se convirtió así en la quinta víctima de femicidio en la provincia de Tucumán en lo que va del año.

Según los investigadores judiciales, todo comenzó cuando Edmundo Martínez (55), padre de las hijas menores de Sarmiento, se presentó en la casa de su ex pareja para conversar con ella, en el asentamiento Sánchez de Villa Mariano Moreno, en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán, informa la agencia Télam.

De acuerdo a lo que pudieron establecer los pesquisas, como la mujer no quería salir, el hombre la sacó por la fuerza y comenzó a atacarla con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.

Mientras el hombre atacaba a su ex mujer, una vecina que estaba viendo lo que ocurría, pretendió intervenir para evitar que la matara y fue herida también con algunos cortes.

Según las fuentes, Sarmiento cayó malherida en la vereda y murió antes de que pudiera ser atendida por los médicos que fueron llamados por los vecinos del barrio.

En tanto, los vecinos y un policía que reside en la zona redujeron al agresor y lo trasladaron hasta la sede policial más cercana, donde quedó detenido y en las próximas horas declarará en la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Adriana Giannoni.

Los investigadores intentan ahora determinar los motivos del femicidio, aunque algunos conocidos de la víctima relataron a los investigadores que eran frecuentes las peleas entre ambos.

Además, los pesquisas analizaban si existen denuncias previas de la mujer contra su ex pareja por otros episodios de violencia de género.

Con el crimen de Sarmiento, ya suman cinco los femicidios ocurridos este año en Tucumán, casi la mitad del total (11 casos) registrados durante todo el año pasado.