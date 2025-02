Turismo Carretera en Viedma: El Pinchito Castellano volvió al triunfo tras casi 4 años

El “Pinchito”, que no ganaba desde Concepción del Uruguay 2021, prevaleció en la lucha con Agustín Canapino (Camaro) y se impuso en la 1ª fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera con el Challenger del Tomás Abdala Racing. El campeón Julián Santero (Mustang) completó el podio.

Jonatan Castellano (Challenger) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Viedma, donde se disputó la 1ª fecha del 84º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Tomás Abdala Racing cortó una racha de 56 carreras sin triunfos en la categoría, ya que su anterior éxito había sido el 18 de abril de 2021 en Concepción del Uruguay. Agustín Canapino (Camaro) y Julián Santero (Mustang) completaron el podio en el trazado rionegrino.

El “Pinchito”, que ganó la 3ª serie tras el recargo de los comisarios deportivos a José Manuel Urcera (Mustang), largó desde la 2ª posición y superó al “Titán” en la largada. A partir de allí, la lucha por la victoria se convirtió en un duelo entre Castellano y Canapino, que se escaparon notoriamente del resto del pelotón. Sin embargo, el arrecifeño no dispuso de ninguna posibilidad clara de intentar el sobrepaso.

Al contrario, en la reanudación tras el único ingreso del auto de seguridad, Canapino estuvo a punto de perder el 2º puesto con Mariano Werner (Mustang). Increíblemente, en el momento en el que el entrerriano estaba elaborando la maniobra de superación, la transmisión dejó al piloto del Fadel Racing con las manos vacías.

Castellano, que aventajó a Canapino por 0s419 al momento de la bandera a cuadros, cosechó su 9ª victoria en 292 carreras en Turismo Carretera y la 1ª con el Dodge Challenger, modelo que obtuvo su 2º éxito en la categoría. El loberense hizo festejar a la “Pentaestrella” por 2ª vez en Viedma, donde había ganado en 2015 con Facundo Ardusso.

“Fue una carrera espectacular. Pude hacer una linda maniobra para pasar a la punta en la largada y después tuve que exigirme al máximo para defenderme porque (Canapino) me trajo siempre cortito”, sostuvo Castellano en Campeones Radio y AM590 Continental.

Con asistencia técnica de Sebastián Prósperi y Luciano Monti y los motores de Fabián Giustozzi, el “Pinchito” consiguió su primer triunfo en el Turismo Carretera sin la atención de su propio equipo. En contrapartida, resultó el primer éxito del Tomás Abdala Racing en su 16ª carrera en la categoría: 8 con Juan Bautista De Benedictis en 2023 y 8 con Jonatan Castellano, que se sumó a la escuadra lobense en El Villicum 2024.

Agustín Canapino (Camaro) volvió a quedarse con las ganas de llevarse la victoria: en las últimas 4 Finales, terminó 3 veces en el 2º puesto (San Nicolás, Toay y Viedma) y en la restante abandonó cuando lideraba (La Plata). “El Pinchito aprovechó bien la aceleración y no tuve chances de nada en la largada. Después se defendió bien con esa aceleración extra que tenía y no se equivocó nunca”, se lamentó el “Titán”, que debió conformarse con su 59º podio en 226 carreras en TC.

En su primera carrera con el Fispa Corse y con la atención de Braian Kissling, el campeón Julián Santero (Mustang) llegó al podio por 20ª vez en sus 102 participaciones en Turismo Carretera. “Fue una de las carreras más difíciles que me tocó correr. Quería ser 3º en esta primera carrera con el nuevo equipo y con el ‘1’, no quería ser 4º ni 5º. Es un resultado excelente para el comienzo de campeonato”, indicó el mendocino en Campeones Radio y AM590 Continental. Por su parte, José Manuel Urcera (Mustang) arribó 4º y completó el tridente de escoltas campeones que tuvo Castellano en Viedma.

En una Final que tuvo a las 5 marcas en los 8 primeros lugares (con podio multimarca incluido), Marcelo Agrelo (Camry NG) resultó el mejor exponente de Toyota al culminar en la 5ª posición (su segundo mejor resultado en Turismo Carretera) y Kevin Candela (Torino NG) se erigió en el mejor representante de Torino al llegar 8º, que también significa su segundo mejor puesto en TC.

Hernán Palazzo (Camry NG) fue el mejor de los 9 pilotos que ascendieron este año al Turismo Carretera: el pinamarense del Coiro Competición largó 17º y concluyó 12º en su debut absoluto en la categoría. En tanto, los protagonistas de los dos regresos estelares que tuvo el TC en Viedma tuvieron suerte dispar: Matías Rossi (Camry) abandonó cuando era 10º por problemas en la dirección, mientras que “Josito” Di Palma (Camaro) fue 14º en la Final tras clasificar 39º el sábado.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 8 y 9 de marzo en el autódromo de El Calafate.